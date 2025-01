RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI RIPARTE CON NOVE PARTITE!

Natale e Capodanno sono ormai alle spalle, per lenire ogni possibile nostalgia tornano protagonisti i risultati Serie C oggi, sabato 4 gennaio 2025, con nove partite. Ci sarà il sapore speciale della prima volta nell’anno solare con la ventunesima giornata, che sancisce appunto la ripartenza del campionato di Serie C 2024-2025 dopo la sosta natalizia. Siamo già nel girone di ritorno fin dall’ultimo turno del 2023, la posta in palio cresce per i vari obiettivi di classifica e allora adesso presentiamo le partite, che anche oggi saranno suddivise nelle due classiche fasce pomeridiane del sabato.

Il mattatore dei risultati Serie C oggi sarà il girone A, con ben cinque incontri in programma: alle ore 15.00 ecco Triestina Union Clodiense che sarà una delicatissima sfida fra le ultime due della classifica, ma anche Virtus Verona Alcione Milano, mentre alle ore 17.30 seguiremo quel che resta del sabato al Nord, cioè gli incontri AlbinoLeffe Arzignano, Atalanta U23 Novara e il derby lombardo FeralpiSalò Renate.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: COSA CI ATTENDE OGGI?

Meno serrato sarà il ritmo del primo sabato di gennaio negli altri due gruppi. Sarà ampiamente sfruttato anche il lunedì festivo grazie all’Epifania, oggi per i risultati Serie C avremo nel girone B due partite in contemporanea alle ore 15.00, Gubbio Lucchese e Pineto Sestri Levante, coinvolgendo squadre tutte in verità piuttosto lontane dai vertici, con posizione critica soprattutto per il Sestri Levante, penultimo in classifica nel raggruppamento centrale.

Eccoci infine al girone C, che sua volta proporrà due partite per i risultati Serie C di oggi e di nuovo con i fischi d’inizio in comune alle ore 15.00, quando sarà il momento di Crotone Cavese e Juventus U23 Casertana, con la Next Gen della società bianconera che potremmo considerare al centro dell’attenzione per scoprire se saranno confermati i segnali di ripresa messi in mostra nelle ultime settimane prima della sosta.

RISULTATI SERIE C, 21^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Triestina Union Clodiense

Virtus Verona Alcione Milano

Ore 17.30

AlbinoLeffe Arzignano

Atalanta U23 Novara

FeralpiSalò Renate

GIRONE B

Ore 15.00

Gubbio Lucchese

Pineto Sestri Levante

GIRONE C

Ore 15.00

Crotone Cavese

Juventus U23 Casertana