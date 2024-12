VIDEO AUDACE CERIGNOLA JUVENTUS U23, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi l’Audace Cerignola viene ripresa sul 3 a 3 dalla Juventus Next Gen. Nel primo tempo i giovani bianconeri spezzano immediatamente l’equilibrio con il gol siglato tramite un calcio di punizione da Palumbo già intorno all’11’.

La rete del pareggio la realizza Visentin però subito al 29′ sulla sponda di Capomaggio dal calcio d’angolo battuto da Tentardini che regala poi l’assist vincente a Tascone per il colpo di testa che vale il gol del raddoppio, e quindi del sorpasso, al 35′. Nel secondo tempo il salvataggio sulla linea di Gil Puche sullo spunto di Ruggiero viene vanificato dal gol del tris realizzato da Salvemini al 61′.

Nel finale i piemontesi riducono il distacco al 69′ con la rete firmata dal solito Afena-Gyan e si salvano su Parigini grazie ad un’ottima parata di Daffara all’84’. Il gol messo a segno da Semedo all’87’ chiude il match ripristinando la parità con il supporto di Puzcka e Ruggiero sfiora il possibile nuovo vantaggio all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Parigini al 90’+3′ da un lato, Citi al 49′, Scaglia al 73′, Gil al 90′ ed Afena-Gyan al 90’+3′ dall’altro. Il punto conquistato in questa ventesima giornata permette sia all’Audace Cerignola di salire a quota 35 che alla Juventus Next Gen toccare quota 18 punti nella classifica del girone C della Serie C stagione 2024/2025.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA JUVENTUS U23: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS