Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 23^ giornata, 22 gennaio

RISULTATI SERIE C: OGGI GIRONE B E GIRONE C!

Naturalmente nelle prossime ore saranno grandi protagonisti i risultati Serie C per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, che è il quarto turno del girone di ritorno e il terzo del nuovo anno solare, dopo la pausa per le festività natalizie, che sono però ormai abbondantemente andate in archivio. Possiamo allora annotare che nelle prossime ore ci attenderanno partite in tutti i gironi, perché ci saranno anche un paio di posticipi nel girone A, protagonista soprattutto ieri con gli altri otto incontri. Allora iniziamo ricordando subito queste due partite: alle ore 14.30 avremo Juventus U23 Renate, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Vicenza AlbinoLeffe.

Nella nostra panoramica sui risultati di Serie C per la ventitreesima giornata, passiamo poi al girone B che sarà l’unico con le dieci partite tutte in programma oggi, equamente divise tra le due fasce orarie pomeridiane. Infatti, avranno inizio alle ore 14.30 Imolese Torres, Montevarchi Siena, Olbia Rimini, Recanatese San Donato e Reggiana Alessandria, mentre alle ore 17.30 sono fissate le altre cinque partite, cioè Cesena Fermana, Entella Carrarese, Gubbio Ancona, Lucchese Fiorenzuola e Vis Pesaro Pontedera.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Passiamo infine naturalmente al girone C, che oggi ci proporrà otto partite per i risultati di Serie C, dal momento che il gruppo più meridionale della categoria ha avuto un anticipo ieri e avrà un posticipo domani. Ecco allora che alle ore 14.30 di oggi pomeriggio potremo seguire Catanzaro Audace Cerignola, Foggia Potenza, Giugliano Latina, Messina Avellino, Monterosi Tuscia Crotone, Pescara Viterbese e Turris Picerno, mentre alle ore 17.30 troverà collocazione il derby pugliese Fidelis Andria Taranto.

Parlando dei due gruppi che avranno nella domenica il loro giorno di riferimento, ecco che nel girone B dovremo seguire il tentativo di fuga della capolista Reggiana, che ha trovato continuità nelle vittorie e ora ha cinque punti di vantaggio sul Cesena, che è l’inseguitrice più vicina e potrebbe dare vita quindi a un “derby” per la promozione, così come è senza dubbio un meraviglioso derby calabrese il duello ad altissimo livello nel girone C fra la capolista Catanzaro che rasenta la perfezione con i suoi 60 punti e un Crotone mai domo, che a quota 54 dominerebbe negli altri due gruppi ed invece è a -6 dai cugini.

RISULTATI SERIE C, 23^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30 Juventus U23 Renate

ore 17.30 Vicenza AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 43

Feralpisalò 42

Lecco 39

Vicenza 38

Renate, Pro Sesto 37

Novara 34

Arzignano, Pro Patria 33

Padova 32

Albinoleffe, Pro Vercelli 30

Juventus U23, Mantova 27

Trento 26

Pergolettese 25

SG City Nova, Virtus Verona 24

Piacenza 22

Triestina 18

GIRONE B

ore 14.30

Imolese Torres

Montevarchi Siena

Olbia Rimini

Recanatese San Donato

Reggiana Alessandria

ore 17.30

Cesena Fermana

Entella Carrarese

Gubbio Ancona

Lucchese Fiorenzuola

Vis Pesaro Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 49

Cesena 44

Entella 42

Gubbio 39

Ancona 38

Pontedera 37

Siena 34

Carrarese, Lucchese 33

Fiorenzuola 32

Rimini 31

Fermana 27

Torres 24

Recanatese 23

Vis Pesaro, San Donato 22

Alessandria 21

Olbia 18

Montevarchi 17

Imolese 16

GIRONE C

ore 14.30

Catanzaro Audace Cerignola

Foggia Potenza

Giugliano Latina

Messina Avellino

Monterosi Tuscia Crotone

Pescara Viterbese

Turris Picerno

ore 17.30

Fidelis Andria Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 60

Crotone 54

Pescara 39

Audace Cerignola 34

Juve Stabia 33

Picerno 31

Avellino, Foggia, Giugliano 29

Virtus Francavilla, Latina, Potenza, Taranto 28

Monopoli, Gelbison 27

Monterosi Tuscia 25

Turris 22

Messina, Viterbese 17

Fidelis Andria 16











