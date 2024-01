RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score (28 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a seguire le partite delle ore 14.00 che apriranno le danze per i risultati Serie C in questa ricca domenica di fine gennaio. Le sfide del primo pomeriggio saranno quattro, fra le quali ben tre del girone A che dunque sarà inizialmente il mattatore della domenica. In particolare, giocheranno sia il Padova sia la Triestina, attualmente seconda e terza nella classifica del gruppo settentrionale, per cui dovrà stare molto attenta anche la capolista Mantova, che ha giocato venerdì sera il primo anticipo.

Il Padova è due punti più sopra perché ha perso una sola volta in tutto il campionato (anche se fu il crollo 0-5 proprio contro la capolista), mentre la Triestina è un po’ meno costante, anche se ha vinto una partita in più rispetto ai veneti. In questo momento tuttavia Padova e Triestina hanno il comune obiettivo di proseguire l’inseguimento al vertice, pur duellando anche fra loro per il secondo posto che potrebbe comunque dare vantaggi nella griglia playoff. Adesso però la parola deve passare ai campi, perché sta davvero per cominciare la lunga domenica in compagnia dei risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TANTE PARTITE INTERESSANTI!

I risultati Serie C saranno ancora una volta naturalmente protagonisti oggi, domenica 28 gennaio 2024, perché ci attendono nelle prossime ore numerose partite per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024. Il girone di ritorno quindi è ormai ampiamente iniziato, siamo decisamente entrati nella seconda metà della stagione regolare e la posta in palio si fa sempre più alta per tutti gli obiettivi, dalla lotta promozione all’accesso ai playoff fino a chi deve lottare per la salvezza, immediata o almeno tramite playout, quindi andiamo a scoprire subito che cosa ci attenderà nelle prossime ore.

Questa domenica di fine gennaio in compagnia dei risultati Serie C ci offrirà ben cinque partite per quanto riguarda la ventitreesima giornata del girone A, cioè naturalmente quello dell’Italia Settentrionale. Si comincerà alle ore 14.00 con Legnago Salus Trento, Novara Padova e Triestina Pergolettese, che saranno seguite dalle altre due partite alle ore 18.30, cioè il derby veneto Vicenza Virtus Verona e Pro Sesto Pro Vercelli, in attesa dell’ultimo posticipo che andrà in scena domani sera.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Sarà tuttavia una domenica ancora più intensa nel gruppo che rappresenta l’Italia Centrale, quindi passiamo al girone B per i risultati Serie C e sottolineiamo che le partite in programma saranno ben sei, cominciare dalle ore 14.00 con Olbia Arezzo. A seguire avremo alle ore 16.15 Carrarese Torres, ma la fascia più intensa sarà alle ore 18.30, quando vedremo all’opera anche la capolista nel big-match Ancona Cesena, più Gubbio Lucchese e Spal Juventus U23, infine alle ore 20.45 ci sarà anche Rimini Pineto.

Decisamente più leggera sarà invece la domenica in compagnia dei risultati Serie C per quanto riguarda il girone C, infatti il raggruppamento dell’Italia Meridionale è stato il più coinvolto ieri e di conseguenza oggi avremo solo un paio di partite, anche perché non mancherà pure un ultimo posticipo domani sera. Classifica alla mano, la sfida più interessante dovrebbe essere alle ore 16.15 Taranto Benevento, ma attenzione anche alle ore 20.45 per Catania Monopoli.

RISULTATI SERIE C, 23^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.00

Legnago Salus Trento

Novara Padova

Triestina Pergolettese

ore 18.30

Vicenza Virtus Verona

Pro Sesto Pro Vercelli

GIRONE B

ore 14.00

Olbia Arezzo

ore 16.15

Carrarese Torres

ore 18.30

Ancona Cesena

Gubbio Lucchese

Spal Juventus U23

ore 20.45

Rimini Pineto

GIRONE C

ore 16.15

Taranto Benevento

ore 20.45

Catania Monopoli











