Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 24^ giornata, 30 gennaio

I risultati Serie C saranno grandi protagonisti oggi, domenica 30 gennaio 2022: fermi i campionati maggiori, la ribalta sarà praticamente tutta per la Serie C 2021-2022, che sta entrando in un periodo molto intenso (forse anche troppo?), perché nello spazio di un mese si recupererà tutto il ritardo accumulato in precedenza e si giocherà a raffica, naturalmente in tutti i weekend ma poi anche con numerosi turni infrasettimanali.

Proprio a causa del primo turno infrasettimanale che ci attenderà fin da martedì, ieri ha già giocato per intero il girone A, dunque nelle prossime ore saranno protagonisti dei risultati Serie C il girone B e il girone C. Presentiamo allora innanzitutto quello che ci attenderà nelle prossime ore nel girone B, che scenderà in campo già alle ore 12.30 con l’anticipo Cesena Olbia, mentre alle ore 14.30 sono in programma Entella Modena, Fermana Carrarese, Gubbio Grosseto, Imolese Teramo, Lucchese AnconaMatelica, Montevarchi Pontedera, Pistoiese Vis Pesaro, Reggiana Siena e Viterbese Pescara.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Passiamo poi al girone C, che ci fornirà molti altri importanti risultati Serie C, a cominciare dalle ore 14.30 quando si giocheranno Messina Picerno e Paganese Bari, mentre alle ore 17.30 saranno in programma Catania Catanzaro, Fidelis Andria Campobasso, Latina Taranto, Monopoli Virtus Francavilla, Palermo Monterosi Tuscia, Potenza Avellino e Turris Vibonese, infine domani sera ci sarà il posticipo Juve Stabia Foggia per completare il turno.

Nel girone B proseguirà il grande duello a distanza fra le due capolista Reggiana e Modena, che si avvicinano allo scontro diretto ma naturalmente non vorranno lasciare punti per strada prima dell’attesissimo big-match che potrebbe sancire la svolta in questa lunghissima volata. Nel girone C invece domenica scorsa aveva rallentato la capolista Bari, ma le prime inseguitrici non ne avevano approfittato: il margine resta significativo, i Galletti sapranno allungare ulteriormente?

RISULTATI SERIE C, 24^ GIORNATA: CLASSIFICHE E GIRONI

GIRONE B

Ore 12.30

Cesena Olbia

Ore 14.30

Entella Modena

Fermana Carrarese

Gubbio Grosseto

Imolese Teramo

Lucchese AnconaMatelica

Montevarchi Pontedera

Pistoiese Vis Pesaro

Reggiana Siena

Viterbese Pescara

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Modena 51

Cesena 40

Entella 36

Pescara, AnconaMatelica 35

Gubbio 29

Olbia 28

Carrarese, Vis Pesaro 27

Lucchese 26

Pontedera, Siena 24

Teramo 22

Montevarchi, Fermana 21

Imolese 20

Pistoiese 16

Grosseto, Viterbese 15

GIRONE C

Ore 14.30

Messina Picerno

Paganese Bari

Ore 17.30

Catania Catanzaro

Fidelis Andria Campobasso

Latina Taranto

Monopoli Virtus Francavilla

Palermo Monterosi Tuscia

Potenza Avellino

Turris Vibonese

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 45

Monopoli 38

Avellino, Turris, Virtus Francavilla 36

Palermo 34

Catanzaro 33

Foggia, Taranto 31

Picerno 29

Latina 28

Juve Stabia 27

Catania 25

Monterosi Tuscia 24

Campobasso, Paganese 22

Fidelis Andria, Messina 17

Vibonese, Potenza 15



