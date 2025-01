RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CAPOLISTA IN CAMPO NEL GIRONE A

Entriamo subito nel vivo dei risultati Serie C attesi oggi, sabato 25 gennaio 2025, per la ventiquattresima giornata, perché sarà un pomeriggio ricchissimo per il girone A che ci proporrà infatti ben quattro partite alle ore 15.00 più un affascinante match alle ore 17.30, cioè la sfida di cartello Padova Pro Vercelli. Nella città veneta sarà un incontro prestigioso, sia per la storia di entrambe le compagini sia perché il Padova è la scatenata capolista che vuole naturalmente fare un ulteriore passo avanti verso la promozione.

Abbiamo quindi alterato l’ordine cronologico, ma adesso torniamo ai match del primo pomeriggio, cominciando dal derby lombardo in zona playoff Atalanta U23 Lumezzane; un derby regionale ci sarà anche in Veneto, sebbene Union Clodiense Arzignano metterà in palio punti soprattutto per la salvezza, in particolare modo pensando ai padroni di casa che sono il fanalino di coda. La storia è nobile in Novara Pro Patria, con i piemontesi in zona playoff e i lombardi invece in difficoltà, infine Renate Virtus Verona è sfida tra due realtà che puntano entrambe ai playoff – con i lombardi messi meglio.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNA SFIDA DI LUSSO NEL GIRONE C

Il menù sarà molto ricco con quattro partite anche nel girone B, qui equamente divise tra le due fasce orarie dei risultati Serie C. Carpi Spal è un bel derby emiliano, ma con prospettive di classifica non esaltanti, mentre Pineto Torres metterà in copertina i sardi, che possono puntare al vertice. Successivamente giocherà anche la capolista, alle ore 17.30 infatti ci attenderà Entella Pianese, un match che teoricamente potrebbe essere favorevole per la compagine di Chiavari; alla stessa ora Campobasso Gubbio, per entrambe si inseguono i playoff ma dovendo tenere a bada anche i rischi.

Sarà invece decisamente più intenso domani il programma del girone C, ma comunque abbiamo un paio di anticipi che naturalmente devono essere a loro volta citati per i risultati Serie C. Casertana Messina ha grande tradizione, ma purtroppo oggi è un match delicatissimo tra due squadre che ad oggi sarebbero entrambe costrette a disputare i playout per cercare la salvezza; ben più intrigante sarà sicuramente Potenza Audace Cerignola, tra le due terze a pari merito a due soli punti dalla vetta. Chi dovesse vincere, passerebbe una notte da capolista solitaria nella classifica del girone C…

RISULTATI SERIE C, 24^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Atalanta U23 Lumezzane

Novara Pro Patria

Renate Virtus Verona

Union Clodiense Arzignano

Ore 17.30

Padova Pro Vercelli

GIRONE B

Ore 15.00

Carpi Spal

Pineto Torres

Ore 17.30

Campobasso Gubbio

Entella Pianese

GIRONE C

Ore 17.30

Casertana Messina

Potenza Audace Cerignola

