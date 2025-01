DIRETTA ALCIONE MILANO PADOVA, CUSATIS CERCA L’IMPRESA PER IL QUARTO POSTO

La diretta Alcione Milano Padova andrà in campo domenica 19 gennaio 2025 con il calcio d’inizio fissato alle 15,00. La ventitreesima giornata del Girone A di Serie C metterà di fronte due squadre che navigano nelle posizioni più alte della classifica e cercano una vittoria per allungare ulteriormente.

Video Padova Arzignano (1-1)/ Gol e highlights: frenata dei rossoscudati! (12 gennaio 2025)

L’Alcione Milano di Cusatis arriva da una vittoria per 0 a 1 in casa del Renate e si trova in quinta posizione con 35 punti e sole due lunghezze dall’Atalanta U23 che occupa il quarto posto. Domina incontrastato, invece, il Padova di Andreoletti che si trova primo con otto punti di vantaggio su Vicenza secondo anche dopo l’1 a 1 in casa contro l’Arzignano.

DIRETTA/ Padova Arzignano (risultato finale 1-1): Mattioli recupera il derby! (12 gennaio 2025)

DIRETTA ALCIONE MILANO PADOVA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la Serie C e la diretta Alcione Milano Padova sarà necessario collegarsi con Sky che trasmetterà in esclusiva la partita sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Quello che vi proponiamo come alternativa è la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni della partita con costanti aggiornamenti.

ALCIONE MILANO PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per approfondire ulteriormente questa interessante sfida, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni. L’Alcione Milano di Cusatis si schiererà con un 4-3-1-2 dove Marconi e Palombi saranno ancora i due riferimenti offensivi. Centrocampo molto folto per i lombardi che si affideranno a Bonaiti, Piccinocchi e Bagatti davanti ad un duo difensivo formato da Stabile e Ciappellano.

Diretta/ Renate Alcione Milano (risultato finale 0-1): la decide Palombi! (Serie C, 11 gennaio 2025)

Il Padova di Andreoletti, invece, andrà in campo con il solito 4-2-3-1 con Spagnoli unica punta e supportato da una trequarti formata da Liguori, Bortolussi e Marcillo. Delli Carri e Perrotta saranno ancora i due centrali di difesa a supporto del portiere che sarà il solito Fortin.

ALCIONE MILANO PADOVA, LE QUOTE

Le quote della diretta Alcione Milano Padova sembrano molto favorevoli agli ospiti. I bookmakers indicano quasi un unico risultato per questo appuntamento offrendo, prendendo ad esempio in considerazione quanto proposto da Snai, appena l’1.45 per il 2 e dunque la possibilità che i biancoscudati facciano loro i tre punti. L’1 invece, e quindi la vittoria degli arancioni, è indicata addirittura a 6.50 mentre il pareggio è più abbordabile con l’x a 3.75.