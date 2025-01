RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI APRE UN NUOVO TURNO

Una partita per il girone A e un doppio appuntamento invece nel girone B apriranno le danze per i risultati Serie C in occasione della ventiquattresima giornata, che come al solito inizierà oggi, venerdì 24 gennaio 2025, con gli ormai consueti anticipi delle ore 20.30. Parliamo allora subito di FeralpiSalò Pergolettese, il derby lombardo che ci terrà compagnia per il gruppo del Nord. In teoria dovrebbe essere un’occasione d’oro per la FeralpiSalò, che giocherà in casa contro una rivale che ha addirittura 21 punti in meno in classifica.

In effetti i bresciani arrivano da una bellissima vittoria sul campo della Virtus Verona e quindi adesso potrebbero rafforzare il loro terzo posto alle spalle delle due corazzate venete, Padova e Vicenza. Per la FeralpiSalò c’è in ballo la posizione migliore possibile nella griglia dei playoff, la Pergolettese invece dopo la sconfitta casalinga contro l’AlbinoLeffe è purtroppo in zona playout e di conseguenza avrebbe bisogno di punti in una trasferta difficile per rialzare la testa.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TANTA PAURA NEL GIRONE B

La lotta salvezza sarà invece decisamente al centro dell’attenzione oggi per quanto riguarda i risultati Serie C nel girone B, in virtù del fatto che le due partite in programma sono Lucchese Ascoli e Sestri Levante Legnago Salus. In Toscana match di notevole blasone, ma i padroni di casa rossoneri, pur reduci da un buon pareggio a Rimini, hanno estremo bisogno di punti perché il quartultimo posto manderebbe la Lucchese dritta ai playout; sta meglio l’Ascoli, che però a sua volta ha bisogno di punti per avvicinare i playoff e tenere lontano il rischio di essere a sua volta risucchiato nella lotta per evitare la retrocessione.

Quanto all’altra partita, basterebbe dire che in Sestri Levante Legnago Salus i padroni di casa occupano il penultimo posto in classifica, mentre gli ospiti sono il fanalino di coda, con tre punti di ritardo proprio dai rivali odierni. Per il Sestri Levante, dopo un buon pareggio in casa della Spal, potrebbe quindi essere l’occasione giusta per allontanare forse definitivamente almeno lo spauracchio dell’ultimo posto, mentre per la Legnago Salus evidentemente l’obiettivo è l’esatto opposto…

RISULTATI SERIE C, 24^ GIORNATA

Ore 20.30

GIRONE A

FeralpiSalò Pergolettese

GIRONE B

Lucchese Ascoli

Sestri Levante Legnago Salus

