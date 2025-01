VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAL SESTRI LEVANTE: LA SINTESI

Dopo un buon primo tempo la Spal cede il fianco al Sestri Levante che rimonta e pareggia la sfida play out.

Nel corso della prima frazione di gioco i padroni di casa tengono saldamente in mano il controllo del gioco, mantenendo il possesso palla e attaccando incessantemente l’area dei liguri. In eterna ricerca di un spiraglio attraverso cui infilare il Sestri Levante i ferraresi riempiono l’area di uomini e traversoni, e il vantaggio finalmente arriva al minuto 25′. Su corner di D’Orazio infatti svetta Bassoli che prolunga verso il secondo palo, dove Rao è prontissimo a ribadire in rete. Dopo il vantaggio la Spal continua ad attaccare, e solo un grande intervento del portiere Guadagno nega ai biancazzurri di entrare negli spogliatoi sul 2-0.

Spal Sestri Levante (risultato finale 1-1): ancora un pareggio per la Spal (Serie C, 18 gennaio 2024)

Ma al rientro in campo la musica sembra essere cambiata, la Spal non attacca più incessantemente e il gioco si addormenta placido. I padroni di casa di rilassano lasciando così troppo spazio agli ospiti che si fanno coraggio. Così al minuti 68′ il Sestri Levante trova un’isperato pareggio. Clemenza e Durmush scambiano sulla trequarti fino a penetrare nell’area locale, dove il diciannovenne può incrociare alle spalle del portiere avversario. Dopo il ritrovato pareggio la Spal prova a riprendere in mano la partita con i cambi ma senza più riuscire ad incidere come prima. La partita finisce così in parità fra i fischi della curva ovest.

Diretta/ Sestri Levante Pontedera (risultato finale 0-1): gol di Ianesi! (Serie C, 11 gennaio 2025)

VIDEO SPAL SESTRI LEVANTE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS