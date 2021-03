Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score (30^ giornata, 14 marzo)

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, domenica 14 marzo 2021: si completa infatti la trentesima giornata, che già ieri ha vissuto un ottimo numero di partite e oggi proporrà altre emozioni fin dall’ora di pranzo e poi man mano nel resto della giornata. Si corre a grande ritmo, come d’altronde si sapeva fin dall’inizio di questa Serie C 2020-2021 che deve fare i conti con il Covid, che anche in questa trentesima giornata causa alcuni rinvii. Tutto questo premesso, andiamo adesso a ricordare ciò che naturalmente ci interessa di più in queste ore, cioè il programma delle partite che ci daranno i risultati Serie C attesi per oggi, domenica 14 marzo, nel contesto della trentesima giornata.

Come al solito, cominciamo dal girone A che però tra gli anticipi di ieri, due rinvii e il posticipo del lunedì sera, oggi ci proporrà “solo” quattro sfide, tra le quali comunque il big-match ai vertici della classifica: alle ore 15.00 ecco dunque AlbinoLeffe Pro Patria, Lucchese Pro Sesto e Pro Vercelli Como, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Piacenza Alessandria.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui risultati Serie C, passiamo adesso a presentare quello che ci attenderà nelle prossime ore nel girone B, che sarà decisamente protagonista di questa domenica di metà marzo con ben sei incontri in programma nonostante il rinvio di Ravenna Cesena. Alle ore 12.30 si comincerà con Modena Mantova, seguita alle ore 15.00 da Legnago Salus Fano, Matelica Padova, Perugia Carpi e Sudtirol Imolese, infine alle ore 17.30 sarà la volta di Vis Pesaro Sambenedettese. Sarà dunque una domenica di lusso, con la capolista Padova e tutte le sue principali inseguitrici che saranno chiamate in campo nelle prissime ore. Resta invece poco per il girone C, che ha infatti proposto ieri gran parte del suo programma. Per oggi ci restano quelli che di fatto sono tre “posticipi” del girone meridionale, tutti collocati nella fascia delle ore 15.00, quando dunque aspettiamo i fischi d’inizio delle partite Casertana Bisceglie, Foggia Cavese e Juve Stabia Turris.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE 30^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

AlbinoLeffe Pro Patria

Lucchese Pro Sesto

Pro Vercelli Como

Ore 17.30

Piacenza Alessandria

GIRONE B

Ore 12.30

Modena Mantova

Ore 15.00

Legnago Salus Fano

Matelica Padova

Perugia Carpi

Sudtirol Imolese

Ore 17.30

Vis Pesaro Sambenedettese

GIRONE C

Ore 15.00

Casertana Bisceglie

Foggia Cavese

Juve Stabia Turris



