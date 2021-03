RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: così dopo i recuperi, live score

RISULTATI SERIE C: DOPO I RECUPERI

I risultati Serie C tornano a farci compagnia appena tre giorni dopo i recuperi che sono andati in scena mercoledì pomeriggio, un totale di tre partite fra il girone A e il girone B. Nel primo, abbiamo avuto mercoledì pomeriggio la vittoria per 0-2 della Pergolettese nel derby lombardo sul campo della Pro Sesto. Un successo che è valso anche il sorpasso in classifica da parte dei cremaschi ai danni della squadra di Sesto San Giovanni, di conseguenza adesso la Pergolettese è molto più vicina alla salvezza, mentre la Pro Sesto deve guardarsi alle spalle dalla zona playout sempre più vicina. Doppio pareggio per 1-1 invece nelle due partite del girone B, a cominciare dal big-match Cesena Perugia, che con il segno X a dire il vero ha fatto sorridere soprattutto la capolista Padova, che resta infatti salda in vetta con un buon margine sugli umbri. Nella zona salvezza si giocava invece Imolese Fano e il pareggio ci dice che entrambe le formazioni restano in zona playout: ci sarà da faticare per raggiungere la salvezza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI DI OGGI!

I risultati Serie C tornano a farci compagnia anche oggi, sabato 13 marzo: dopo i recuperi che sono stati giocati mercoledì e in attesa dell’ennesimo turno infrasettimanale che ci attende settimana prossima, ecco naturalmente una nuova giornata del campionato di Serie C 2020-2021 anche nel weekend, per la precisione si tratta della trentesima giornata di questo torneo che marcia a ritmi altissimi per giungere al traguardo nonostante mille difficoltà. Tutto questo premesso, andiamo adesso a ricordare ciò che naturalmente ci interessa di più in queste ore, cioè il programma delle partite che ci daranno i risultati Serie C attesi già oggi, sabato 13 marzo, per la trentesima giornata. Come al solito, cominciamo dal girone A che ci proporrà alle ore 15.00 Lecco Grosseto (invece Olbia Pistoiese è stata rinviata), mentre alle ore 17.30 attenderemo il fischio d’inizio di altre due partite, in questo caso Carrarese Livorno e Pontedera Giana Erminio.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui risultati Serie C, passiamo adesso a presentare quello che ci attenderà nelle prossime ore nel girone B, nel quale alle ore 15.00 è in programma il fischio d’inizio di Arezzo Fermana e Virtus Verona Gubbio, mentre dovremo aspettare le ore 17.30 per assistere a Triestina FeralpiSalò. Sarà però il girone C a recitare la parte del leone in questo sabato, proponendo sei delle sue nove partite (il turno di riposo tocca alla Viterbese), compresa quella della capolista Ternana, che sembra in frenata dopo un campionato condotto fino a poche settimane fa a ritmi da record. Si scenderà in campo già alle ore 12.30 con l’anticipo Catania Teramo, mentre alle ore 15.00 avremo altri tre incontri, cioè Catanzaro Virtus Francavilla, Monopoli Avellino e il big-match Ternana Bari, infine alle ore 17.30 ci daremo appuntamento con Potenza Vibonese e alle ore 20.00 sarà la volta di Paganese Palermo.

RISULTATI SERIE C, 30^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Lecco Grosseto

Ore 17.30

Carrarese Livorno

Pontedera Giana Erminio

CLASSIFICA

Como 58

Pro Vercelli 56

Renate 52

Lecco, Alessandria 50

Pro Patria 49

Juventus U23 46

Pontedera 41

AlbinoLeffe 39

Grosseto 38

Carrarese 37

Pergolettese 35

Novara 34

Pro Sesto 33

Olbia 31

Piacenza 30

Pistoiese 27

Giana Erminio 25

Lucchese 23

Livorno 19

GIRONE B

Ore 15.00

Arezzo Fermana

Virtus Verona Gubbio

Ore 17.30

Triestina FeralpiSalò

CLASSIFICA

Padova 61

Sudtirol 56

Perugia 54

Modena 53

Triestina 46

FeralpiSalò 45

Cesena 43

Sambenedettese, Matelica 42

Virtus Verona 41

Mantova 39

Gubbio, Fermana 35

Carpi 34

Vis Pesaro 30

Fano, Imolese 27

Legnago Salus 23

Ravenna 20

Arezzo 17

GIRONE C

Ore 12.30

Catania Teramo

Ore 15.00

Catanzaro Virtus Francavilla

Monopoli Avellino

Ternana Bari

Ore 17.30

Potenza Vibonese

Ore 20.00

Paganese Palermo

CLASSIFICA

Ternana 63

Avellino 56

Bari 52

Catanzaro 45

Catania 43

Juve Stabia, Foggia 40

Teramo 39

Casertana 37

Palermo 36

Viterbese 34

Monopoli 32

Virtus Francavilla, Turris 31

Potenza 27

Vibonese 26

Paganese 24

Bisceglie 21

Cavese 16



