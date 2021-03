Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 33^ giornata (28 marzo)

RISULTATI SERIE C, LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie C saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 28 marzo 2021: tra weekend “normali”, turni infrasettimanali e partite di recupero non ci si ferma praticamente mai in questa corsa verso il termine della stagione regolare ed in seguito playoff e playout, per una post-season che in Serie C ormai da qualche anno è decisamente molto lunga. Dunque anche oggi ci attende un gran numero di partite che ci daranno molti interessanti risultati Serie C per la trentatreesima giornata di campionato, con cui la classifica dei tre gironi andrà ad assumere un volto sempre più vicino a quello che sarà definitivo alla fine del torneo.

Per il momento allora andiamo a scoprire il calendario degli appuntamenti di oggi, cominciando come sempre dal girone A, in base all’ordine alfabeitico. In questo caso il via sarà alle ore 12.30 con Alessandria Lucchese, mentre alle ore 15.00 sarà la volta di Giana Erminio Renate, Livorno Pro Vercelli, Novara Grosseto e Pergolettese Carrarese, infine avremo alle ore 17.30 Pro Sesto Piacenza, ricordando che ci sarà anche il posticipo del lunedì, cioè Pro Patria Juventus U23.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra presentazione di tutte le partite che oggi ci daranno i risultati Serie C, possiamo naturalmente passare adesso al girone B. In questo caso l’apertura sarà affidata alle ore 12.30 al lunch-match Sambenedettese Triestina, mentre alle ore 15.00 sono in programma i fischi d’inizio per Cesena Legnago Salus, Fano Vis Pesaro, Mantova Feralpisalò e Sudtirol Arezzo, infine questo gruppo proporrà due partite anche nella fascia delle ore 17.30, cioè Carpi Virtus Verona e Padova Ravenna.

Infine, possiamo passare al girone C, dove osserva il turno di riposo la Juve Stabia e dovremo attendere domani sera per il posticipo Palermo Foggia: considerati anche gli anticipi di ieri, ecco che oggi ci restano alle ore 12.30 Vibonese Teramo, alle ore 15.00 Avellino Virtus Francavilla, Bisceglie Ternana, Monopoli Casertana e Viterbese Potenza, infine l’ultimo appuntamento odierno con il girone più meridionale della Serie C 2020-2021 sarà alle ore 17.30 con Turris Catanzaro.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE, 33^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Alessandria Lucchese

Ore 15.00

Giana Erminio Renate

Livorno Pro Vercelli

Novara Grosseto

Pergolettese Carrarese

Ore 17.30

Pro Sesto Piacenza

CLASSIFICA

Como 62

Pro Vercelli 58

Alessandria 56

Renate, Lecco 55

Pro Patria 50

Pontedera 48

AlbinoLeffe 47

Juventus U23 46

Grosseto 43

Carrarese 40

Pro Sesto, Novara, Pergolettese 38

Piacenza 36

Giana Erminio 34

Olbia 31

Pistoiese 27

Lucchese 26

Livorno 21

GIRONE B

Ore 12.30

Sambenedettese Triestina

Ore 15.00

Cesena Legnago Salus

Fano Vis Pesaro

Mantova Feralpisalò

Sudtirol Arezzo

Ore 17.30

Carpi Virtus Verona

Padova Ravenna

CLASSIFICA

Padova 67

Perugia 63

Sudtirol 62

Modena 57

Triestina 51

FeralpiSalò 50

Matelica 49

Sambenedettese 47

Cesena 45

Virtus Verona, Gubbio 44

Mantova 43

Fermana 39

Carpi 34

Vis Pesaro 33

Imolese 29

Legnago Salus 28

Fano 27

Arezzo 24

Ravenna 21

GIRONE C

Ore 12.30

Vibonese Teramo

Ore 15.00

Avellino Virtus Francavilla

Bisceglie Ternana

Monopoli Casertana

Viterbese Potenza

Ore 17.30

Turris Catanzaro

CLASSIFICA

Ternana 75

Avellino 60

Bari 56

Catanzaro 54

Juve Stabia, Catania 49

Foggia 47

Teramo 42

Casertana 41

Palermo 39

Viterbese 35

Monopoli, Turris, Virtus Francavilla 34

Potenza 31

Vibonese 28

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16

