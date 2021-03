RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ I tre big match del turno, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: I BIG MATCH

Ci sono almeno tre big match nel programma dei risultati di Serie C per questa domenica dedicata alla 32^ giornata, e dunque andiamo subito a vedere di quali si tratti. Nel girone B possiamo parlare di Perugia Sudtirol: scottati dall’incredibile sconfitta di Gubbio, anche per come è maturata, gli umbri sono scivolati a -5 dal secondo posto occupato dagli altoatesini, ma la sfida diretta e la partita da recuperare possono ancora portare Fabio Caserta alla piazza d’onore sperando che nel frattempo il Padova perda punti importanti e rimetta in discussione la promozione diretta. Nel girone C attenzione a Catanzaro Bari e Catania Avellino: dei galletti e della loro crisi parleremo più avanti ma possiamo già anticipare che i calabresi potrebbero incredibilmente portarsi a 2 punti dal loro terzo posto, mentre al Massimino gli etnei devono riscattare la deludente e inattesa sconfitta di Torre del Greco che ha fatto allontanare Juve Stabia e Foggia. Quella rossazzurra resta una squadra di ottimo livello, ma al momento impallidisce nei confronti di un Avellino che, in grande striscia, resta l’unico motivo per cui la Ternana non può ancora festeggiare la promozione aritmetica nonostante abbia fatto sfracelli per tutta la stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

LE PARTITE DI DOMENICA

Si gioca a partire dalle ore 12:30 di domenica 21 marzo per i risultati di Serie C: continua senza soste il campionato di terza divisione che arriva alla sua 32^ giornata, dunque manca sempre meno alla conclusione della stagione regolare e poi ci potremo lanciare verso gli spareggi, che dovranno completare il quadro di promozioni e retrocessioni. Anche per quanto riguarda i verdetti immediati però siamo in alto mare, salvo eccezioni.

Per esempio per la Ternana sembra onestamente fatta a meno che l’Avellino faccia il miracolo, mentre la Cavese può andare a prendersi almeno il playout riducendo il suo margine dal Bisceglie, ma è in crisi nera. Vada come vada, sarà molto interessante scoprire in che modo andranno queste partite della domenica e come cambieranno di conseguenza le classifiche dei gironi A, B e C del campionato; aspettando che per i risultati di Serie C si torni a giocare cominciamo a introdurre alcuni dei temi che saranno dominanti in questa 32^ giornata.

RISULTATI SERIE C: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo detto bisognerà ancora aspettare, nei risultati di Serie C, per scoprire i primi verdetti: nel girone A per esempio il Como ha perso l’ultimo impegno e dunque la Pro Vercelli si è avvicinata ad un solo punto, i lariani devono ancora recuperare una partita ma adesso i piemontesi fanno sul serio, e anche il Renate potrebbe tornare in corsa. Nel girone B la corsa potrebbe risolversi solo tra Padova e Sudtirol, che nel turno infrasettimanale hanno strappato su Perugia e Modena; tuttavia oggi gli umbri ospitano gli altoatesini e almeno in materia di secondo posto potrebbero ancora dire la loro, sperando che la Vis Pesaro fermi la capolista come il Matelica era riuscito a fare una settimana fa. Nel girone C la Ternana conta le giornate che la separano dall’aritmetica promozione, anche se l’Avellino con una impressionante serie positiva non molla; il Bari è tagliato fuori anche dal secondo posto e rischia che la terza piazza sia messa in discussione, perché oggi il Catanzaro ha una grande occasione. Vedremo allora come andranno le cose sui vari campi…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA 32^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Juventus U23 Olbia

Ore 15:00 Albinoleffe Novara

Ore 15:00 Carrarese Giana Erminio

Ore 15:00 Grosseto Pro Patria

Ore 15:00 Pontedera Livorno

Ore 17:30 Lecco Pro Sesto

Ore 17:30 Piacenza Como

Ore 20:30 Lucchese Pistoiese

CLASSIFICA GIRONE A

Como 59

Pro Vercelli 58

Renate 55

Alessandria 53

Lecco 51

Pro Patria 50

Pontedera 47

Juventus U23 46

Albinoleffe 43

Carrarese, Grosseto 40

Pro Sesto 37

Pergolettese 35

Novara 34

Piacenza 33

Olbia 31

Giana Erminio 28

Pistoiese 27

Lucchese 23

Livorno (-5) 20

GIRONE B

Ore 12:30 Perugia Sudtirol

Ore 15:00 Feralpisalò Gubbio

Ore 15:00 Legnago Salus Sambenedettese

Ore 15:00 Triestina Carpi

Ore 15:00 Virtus Verona Fano

Ore 15:00 Vis Pesaro Padova

Ore 17:30 Arezzo Imolese

Ore 17:30 Matelica Fermana

Ore 17:30 Ravenna Mantova

Ore 20:30 Modena Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 64

Sudtirol 62

Perugia 57

Modena 54

Triestina 48

Matelica, Feralpisalò 46

Sambenedettese 45

Cesena 44

Mantova 43

Gubbio, Virtus Verona 41

Fermana 36

Carpi 34

Vis Pesaro 33

Imolese 28

Legnago Salus, Fano 27

Arezzo 23

Ravenna 20

GIRONE C

Ore 12:30 Catania Avellino

Ore 15:00 Catanzaro Bari

Ore 15:00 Foggia Viterbese

Ore 15:00 Potenza Bisceglie

Ore 15:00 Ternana Vibonese

Ore 17:30 Casertana Cavese

Ore 17:30 Teramo Virtus Francavilla

Ore 20:30 Paganese Juve Stabia

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 69

Avellino 60

Bari 53

Catanzaro 48

Juve Stabia, Foggia 46

Catania (-2) 45

Teramo 42

Palermo 39

Casertana 38

Monopoli, Viterbese, Turris 34

Virtus Francavilla 31

Vibonese, Potenza 28

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16



