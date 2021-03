Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (24 marzo)

RISULTATI SERIE C: I RECUPERI DI OGGI!

I risultati Serie C ci faranno compagnia anche oggi, mercoledì 24 marzo 2021, perché in programma ci sono diversi recuperi di partite che sono state rinviate per Covid (e in alcuni casi pure per il maltempo) nelle scorse settimane. Il cammino del campionato di Serie C 2020-2021 non è per niente facile e così ad ogni giornata ci sono dei rinvii, come abbiamo visto anche nel weekend, che costringono a diversi recuperi (oltre ai turni infrasettimanali già in programma in partenza). Oggi, ad esempio, il menù dei risultati Serie C si annuncia decisamente interessante, perché nelle prossime ore avremo in programma partite di recupero in tutti i gruppi: per la precisione, nel girone A si giocheranno alle ore 12.30 Olbia Como e alle ore 15.00 il derby lombardo Giana Erminio Pro Sesto, mentre il girone B ci offrirà alle ore 15.00 il fischio d’inizio dei suoi due recuperi, che saranno FeralpiSalò Cesena e Sambenedettese Ravenna, infine ecco per il girone C alle ore 14.00 Cavese Catanzaro e alle ore 15.00 Potenza Ternana.

SCHWAZER/ Ai media interessa solo che vada alle Olimpiadi, sul resto è sempre omertà

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA DA RECORD

Abbiamo nominato per ultima la Ternana e proprio dei rossoverdi umbri vogliamo adesso parlare più ampiamente nella nostra panoramica sui risultati Serie C per i recuperi di oggi. Infatti la formazione di Cristiano Lucarelli sta letteralmente dominando il girone C e con la vittoria di domenica contro la Vibonese è arrivata a quota 72 punti in classifica, grazie a un cammino meraviglioso fatto di ventidue vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta in questo campionato per la Ternana, oggi attesa dal recupero contro il Potenza, partita che a suo tempo era stata rinviata per neve (non ci sono solo recuperi per il Covid…). Possiamo allora dire che la Ternana ha dodici lunghezze di vantaggio sull’Avellino secondo in classifica e che vincendo oggi il recupero – missione non impossibile, il Potenza ha meno della metà dei punti della Ternana in classifica – la capolista si porterebbe addirittura a +15, il che vorrebbe dire avere la possibilità di festeggiare matematicamente la promozione domenica, qualora nel prossimo turno arrivasse per Lucarelli un risultato migliore rispetto a quello che otterranno i lupi irpini. In ogni caso, sembra ormai solo una questione di tempo…

DIRETTA MIAMI OPEN 2021/ Streaming video tv: anche Thomas Fabbiano tra i grandi

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE, I RECUPERI

GIRONE A

Ore 12.30

Olbia Como

Ore 15.00

Giana Erminio Pro Sesto

CLASSIFICA

Como 59

Pro Vercelli 58

Renate 55

Alessandria 53

Lecco 52

Pro Patria 50

Pontedera 48

Juventus U23 46

AlbinoLeffe 44

Grosseto 43

Carrarese 40

Pro Sesto, Novara 38

Piacenza 36

Pergolettese 35

Olbia, Giana Erminio 31

Pistoiese 27

Lucchese 26

Livorno 21

GIRONE B

Ore 15.00

FeralpiSalò Cesena

Sambenedettese Ravenna

CLASSIFICA

Padova 67

Sudtirol 62

Perugia 60

Modena 57

Triestina 51

FeralpiSalò, Matelica 49

Sambenedettese 46

Cesena, Virtus Verona 44

Mantova 43

Gubbio 41

Fermana 36

Carpi 34

Vis Pesaro 33

Imolese 29

Legnago Salus 28

Fano 27

Arezzo 24

Ravenna 20

Diretta/ Virtus Bologna Badalona (risultato finale 80-75) streaming: felsinei ok!

GIRONE C

Ore 14.00

Cavese Catanzaro

Ore 15.00

Potenza Ternana

CLASSIFICA

Ternana 72

Avellino 60

Bari 53

Catanzaro 51

Juve Stabia 49

Foggia 47

Catania 46

Teramo 42

Casertana 41

Palermo 39

Viterbese 35

Monopoli, Turris, Virtus Francavilla 34

Potenza 31

Vibonese 28

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16



© RIPRODUZIONE RISERVATA