RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il focus sugli anticipi, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPIO DEL GIRONE A

Abbiamo visto quindi che oggi i risultati Serie C daranno moltissimo spazio al girone B, ma non possiamo naturalmente tralasciare i due anticipi che sono invece attesi nel girone A. La squadra di maggiore spicco in classifica è il Vicenza, che con il successo di domenica contro il Trento è arrivato a quota 54 punti, per cui l’obiettivo dei biancorossi veneti è naturalmente quello di raggiungere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, che sono sempre più vicini.

La Juventus U23 invece è reduce dalla sconfitta contro la FeralpiSalò, a causa della quale ad oggi la seconda squadra bianconera sarebbe fuori dai playoff, tanto da essere scavalcata proprio dalla Pergolettese (altra squadra in campo oggi), grazie al colpo dei cremaschi a Novara che adesso apre intriganti prospettive in ottica playoff per la Pergolettese. Infine è delicata la situazione del Sangiuliano City, che a causa della sconfitta a Padova sarebbe oggi in zona playout, ma la salvezza dista un solo punto e quindi la lotta è naturalmente ancora apertissima. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN CAMPO IL GIRONE B!

I risultati Serie C ci faranno abbondantemente compagnia nelle prossime ore, infatti oggi, giovedì 6 aprile 2023, comincerà già con ben dodici partite il programma per la trentaseiesima giornata di campionato, cioè il diciassettesimo turno di ritorno della Serie C 2022-2023, che in vista della Pasqua comincia appunto a scendere in campo già al giovedì. Ricordiamo infatti che questa giornata di campionato sarà divisa fra oggi e sabato, quando avranno luogo le rimanenti diciotto partite, senza toccare il Venerdì Santo e poi il giorno di Pasqua, ma facendoci quindi compagnia già da oggi pomeriggio e soprattutto stasera, quando avremo la maggior parte delle partite del giovedì.

La prima annotazione è relativa al fatto che saranno coinvolti il girone A e il girone B, il primo con un paio di anticipi e il secondo invece con il suo programma completo per il terzultimo turno della stagione regolare di Serie C. Cominciamo allora dalle due partite attese nel girone A, che ci proporrà alle ore 16.00 Sangiuliano City Juventus U23 e alle ore 20.00 Pergolettese Vicenza, anticipi disposti perché settimana prossima bianconeri e veneti saranno attesi dal ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Il programma dei risultati Serie C ci offrirà oggi però soprattutto le dieci partite per la trentaseiesima giornata del girone B, nel quale gli incontri saranno previsti a partire dalle ore 14.30, quando è in programma l’anticipo Torres Carrarese, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Alessandria Ancona, infine le altre otto partite saranno disputate tutte con fischio d’inizio alle ore 20.30. Sarà dunque una ricca serata in compagnia di Lucchese Entella, Pontedera Montevarchi, Recanatese Olbia, Reggiana Fermana, Rimini Fiorenzuola, San Donato Cesena, Siena Gubbio e Vis Pesaro Imolese.

Parliamo allora più nel dettaglio proprio del girone B, che attende notizie molto importanti dai risultati Serie C oggi. Ricordiamo che sabato scorso la Reggiana ha pareggiato contro la Recanatese e di conseguenza ha subito l’aggancio al vertice della classifica da parte della Virtus Entella, che invece ha vinto contro il Pontedera portandosi a quota 74 punti come gli emiliani. Attenzione anche al Cesena, che pareggiando contro la Lucchese ha perso un’occasione ma è comunque terzacon 70 punti, dunque potrebbe ancora sognare sua volta il primo posto utile per la promozione diretta.

RISULTATI SERIE C, 36^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.00 Sangiuliano City Juventus U23

ore 20.00 Pergolettese Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò 65

Pro Sesto 60

Pordenone 59

Lecco 55

Vicenza 54

Virtus Verona 51

Padova 50

Renate, Arzignano 49

Novara 48

Pergolettese 47

Juventus U23, Pro Patria 46

Trento, Pro Vercelli 42

SG City Nova 41

Mantova 39

Albinoleffe 37

Triestina 35

Piacenza 31

GIRONE B

ore 14.30 Torres Carrarese

ore 18.00 Alessandria Ancona

ore 20.30 Lucchese Entella

ore 20.30 Pontedera Montevarchi

ore 20.30 Recanatese Olbia

ore 20.30 Reggiana Fermana

ore 20.30 Rimini Fiorenzuola

ore 20.30 San Donato Cesena

ore 20.30 Siena Gubbio

ore 20.30 Vis Pesaro Imolese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Entella 74

Cesena 70

Carrarese, Gubbio 58

Ancona 55

Pontedera 53

Siena 48

Lucchese 47

Rimini 45

Recanatese, Fermana 43

Fiorenzuola 39

Olbia, Torres 38

San Donato 34

Vis Pesaro 33

Alessandria, Imolese 32

Montevarchi 27











