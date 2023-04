Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 37^ giornata, 16 aprile

RISULTATI SERIE C: OGGI IN CAMPO GIRONE A E C!

I risultati Serie C saranno grandi protagonisti anche oggi, domenica 16 aprile 2023. Siamo infatti giunti ormai alla trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, cioè al penultimo turno della stagione regolare, prima di dare spazio a playoff e playout. Vige la contemporaneità fra le partite di uno stesso girone nelle ultime due giornate, quindi ecco che dopo il girone B protagonista ieri sarà nelle prossime ore la volta evidentemente del girone A e del girone C, senza anticipi oppure posticipi.

Ecco allora che alle ore 14.30 avremo in contemporanea le dieci partite che ci daranno i risultati Serie C per la trentasettesima giornata del girone A, nel quale la FeralpiSalò ha già festeggiato la matematica certezza della storica prima promozione di sempre in Serie B: oggi pomeriggio potremo seguire AlbinoLeffe Trento, Juventus U23 Arzignano, Novara FeralpiSalò, Padova Lecco, Pro Patria Piacenza, Pro Sesto Pergolettese, Pro Vercelli Mantova, Renate Virtus Verona, Triestina Sangiuliano City e Vicenza Pordenone.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Gli appuntamenti con i risultati Serie C proseguiranno poi alle ore 17.30, quando sarà naturalmente la volta del girone C, che a sua volta ha incoronato il Catanzaro come vincitore e squadra promossa con enorme anticipo. Nella fascia del tardo pomeriggio ecco quindi protagonista il gruppo più meridionale con queste dieci partite: Audace Cerignola Latina, Catanzaro Foggia, Fidelis Andria Avellino, Gelbison Crotone, Giugliano Potenza, Messina Juve Stabia, Monterosi Tuscia Taranto, Pescara Monopoli, Turris Viterbese e Virtus Francavilla Picerno.

Le promozioni quindi sono ormai assegnate, ma ci sono naturalmente ancora tanti verdetti in bilico, dalla qualificazione per i playoff alle posizioni all’interno della griglia di questi lunghissimi spareggi per l’ultima promozione a disposizione, fino naturalmente alla lotta per la salvezza, a sua volta suddivisa tra chi punta ad evitare i playout e chi invece li vuole raggiungere, perché ha l’incubo della condanna alla retrocessione diretta che toccherà all’ultima classificata di ogni girone.

RISULTATI SERIE C, 37^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30

AlbinoLeffe Trento

Juventus U23 Arzignano

Novara FeralpiSalò

Padova Lecco

Pro Patria Piacenza

Pro Sesto Pergolettese

Pro Vercelli Mantova

Renate Virtus Verona

Triestina Sangiuliano City

Vicenza Pordenone

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò 68

Lecco 61

Pro Sesto 60

Pordenone 59

Vicenza 55

Virtus Verona 54

Padova 53

Arzignano 50

Renate, Novara, Juventus U23 49

Pergolettese 48

Pro Patria 46

Pro Vercelli 45

Trento, Mantova 42

SG City Nova 41

Albinoleffe 37

Triestina 35

Piacenza 34

GIRONE C

ore 17.30

Audace Cerignola Latina

Catanzaro Foggia

Fidelis Andria Avellino

Gelbison Crotone

Giugliano Potenza

Messina Juve Stabia

Monterosi Tuscia Taranto

Pescara Monopoli

Turris Viterbese

Virtus Francavilla Picerno

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 93

Crotone 74

Pescara 59

Foggia 58

Picerno, Audace Cerignola 56

Monopoli 51

Latina 46

Virtus Francavilla, Potenza, Juve Stabia 45

Taranto 44

Giugliano, Avellino 43

Turris 40

Monterosi (-2) 38

ACR Messina 37

Gelbison 36

Viterbese (-2), Fidelis Andria 30











