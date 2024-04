Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: ecco l’ultima giornata del girone A! (28 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: SI SCENDE IN CAMPO!

Eccoci pronti a seguire le partite del girone A che apriranno la domenica in compagnia dei risultati di Serie C. Abbiamo evidenziato come oggi la posta in palio più delicata sia per la Pro Sesto, attesa dal derby lombardo contro la Pro Patria che la squadra di Sesto San Giovanni dovrà vincere se vorrà avere ancora speranze di salvezza. Infatti la Pro Sesto non può più arrivare ultima, ma la retrocessione scatta anche per la penultima senza playout qualora il ritardo dalla quintultima sia superiore agli 8 punti in classifica.

In questo momento il ritardo della Pro Sesto è di dieci lunghezze dalla Pergolettese, motivo per il quale è già certo che nemmeno un pareggio basterebbe alle speranze della formazione di Sesto San Giovanni. Di conseguenza, la Pro Sesto deve vincere, portandosi a quota 35 punti, e sperare che la quintultima non vada oltre quota 43, altrimenti sarebbe immediato il doloroso verdetto per una piazza di grande tradizione del calcio lombardo. Adesso però basta calcoli, i campi stanno per emettere i loro verdetti: via alle emozioni della domenica in compagnia dei risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE DUE PROMOSSE

Onoriamo Mantova e Cesena, che poi per almeno un anno (naturalmente auguriamo loro anche di più) non troveremo più tra le protagoniste dei risultati Serie C, dal momento che sono state promosse in Serie B. Lombardi e romagnoli sono stati fantastici protagonisti della stagione di Serie C, dal momento che entrambe le squadre hanno conquistato la matematica certezza della promozione con varie settimane d’anticipo. Il Mantova poi ha bruscamente frenato, per cui i numeri dei virgiliani non sono di primo impatto così clamorosi.

Naturalmente pesano in tal senso le tre sconfitte consecutive ottenute da quando è arrivata la promozione, per cui siamo ancora fermi ai 79 punti con cui i lombardi erano arrivati a Pasqua. Il Cesena invece volava con numeri eccezionali e non si è fermato nemmeno quando ha tagliato il traguardo, per cui i romagnoli hanno adesso addirittura 93 punti in un girone B letteralmente dominato, maniera migliore per festeggiare una promozione praticamente mai in discussione e che definire meritata è quasi riduttivo grazie a una cavalcata sportivamente trionfale da parte della capolista. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SIPARIO SULLA STAGIONE REGOLARE

Siamo all’epilogo, almeno della stagione regolare: oggi domenica 28 aprile 2024 i risultati Serie C vivranno infatti le partite della trentottesima e ultima giornata anche nei gironi A e B, mentre il girone C ha completato la propria avventura già ieri sera. Naturalmente ci saranno ancora molte emozioni da vivere in compagnia del campionato di Serie C 2023-2024 tra playoff e playout, ma oggi è comunque un momento significativo per lo svolgimento della stagione, anche nella situazione di quest’anno, per cui con i verdetti della stagione regolare già decretati.

Parlando naturalmente del girone A e del girone B per i risultati Serie C, i complimenti vanno a Mantova e Cesena, che sono state promosse in Serie B con ampio anticipo, mentre le retrocessioni immediate sono toccate ad Alessandria e Olbia, purtroppo già certe di chiudere all’ultimo posto della classifica dei rispettivi gironi. Oggi però ci sono da completare e definire le griglie dei playoff e del playout e non sono nemmeno da escludere altre retrocessioni, perché Pro Sesto e Fermana rischiano, qualora non riuscissero a contenere in un massimo di otto punti il ritardo dalle quintultime del proprio gruppo.

RISULTATI SERIE C, ECCO TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Premesso quello che ci potremmo attendere in questa ultima domenica in compagnia dei risultati Serie C per la stagione regolare, adesso possiamo presentare il programma dei due gruppi interessati. In ordine alfabetico e cronologico, giocherà per primo il girone A, che infatti scenderà in campo alle ore 16.30, con le seguenti dieci partite: AlbinoLeffe Lumezzane, Alessandria Vicenza, Arzignano Atalanta U23, Giana Erminio Pergolettese, Mantova Legnago Salus, Novara Fiorenzuola, Padova Triestina, Pro Sesto Pro Patria, Trento Renate e Virtus Verona Pro Vercelli.

La contemporaneità fra gli incontri dello stesso girone è sacra a conclusione della stagione regolare, di conseguenza l’appuntamento sarà alle ore 20.00 naturalmente con le dieci partite del girone B, che avrà l’onore di chiudere le danze per i risultati Serie C. Il gruppo dell’Italia centrale quindi ci rallegrerà la serata con Ancona Lucchese, Arezzo Sestri Levante, Carrarese Pontedera, Cesena Perugia, Entella Recanatse, Fermana Pescara, Gubbio Rimini, Olbia Spal, Pineto Torres e Vis Pesaro Juventus U23.

RISULTATI SERIE C, 38^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16.30

AlbinoLeffe Lumezzane

Alessandria Vicenza

Arzignano Atalanta U23

Giana Erminio Pergolettese

Mantova Legnago Salus

Novara Fiorenzuola

Padova Triestina

Pro Sesto Pro Patria

Trento Renate

Virtus Verona Pro Vercelli

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 79

Padova 74

Vicenza 68

Triestina 64

Atalanta U23 58

Legnago Salus 55

Giana Erminio 53

Pro Vercelli, Lumezzane 50

Trento 48

Virtus Verona 47

Pro Patria 46

Albinoleffe, Renate 45

Arzignano 43

Pergolettese 42

Novara 40

Fiorenzuola 38

Pro Sesto 32

Alessandria (-3) 20

GIRONE B

Ore 20.00

Ancona Lucchese

Arezzo Sestri Levante

Carrarese Pontedera

Cesena Perugia

Entella Recanatse

Fermana Pescara

Gubbio Rimini

Olbia Spal

Pineto Torres

Vis Pesaro Juventus U23

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 93

Torres 74

Carrarese 70

Perugia 63

Gubbio 56

Juventus U23 54

Pontedera, Pescara 52

Arezzo, Rimini 50

Spal 46

Lucchese, Pineto, Sestri Levante 44

Entella 42

Ancona 41

Recanatese 38

Vis Pesaro 36

Fermana 31

Olbia 26











