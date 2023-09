RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Prime partite al via! Diretta gol live score (oggi 19 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per le partite delle ore 18.30 che daranno il via al martedì in compagnia dei risultati Serie C, scenderà in campo anche l’Entella che dovrà affrontare il fanalino di coda Vis Pesaro, ma pure i liguri hanno bisogno di rilanciarsi dopo un inizio di campionato non esaltante per la Virtus. Dopo il pareggio casalingo contro l’Ancona per 1-1 e quello senza reti sul campo del Pineto, ecco per l’Entella una doccia gelata alla terza giornata, sotto forma di sconfitta casalinga per 0-1 nel derby ligure contro il Sestri Levante, per cui adesso la classifica del girone B di Serie C parla di 2 soli punti in tre giornate per la Virtus Entella.

Naturalmente è presto per fare drammi, ma non lo è per auspicare al più presto una svolta, soprattutto per un attacco che ha segnato finora un solo gol in questo campionato. Adesso tuttavia è giunto il momento di cedere la parola a tutti i campi che saranno coinvolti in questa prima fascia di partite: il martedì in compagnia dei risultati di Serie C infatti sta finalmente per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C: OGGI IL GIRONE B!

I risultati Serie C tornano protagonisti già oggi, martedì 19 settembre 2023: appena ieri è finito il terzo turno del campionato di Serie C 2023-2024 e già nelle prossime ore comincerà la quarta giornata che costituisce infatti il primo turno infrasettimanale di questa lunga avventura. Naturalmente giocheranno solo squadre che erano scese in campo già venerdì oppure al massimo sabato, con il girone B nettamente protagonista con ben nove partite, accompagnate da un unico anticipo del girone A.

Quindi, per i risultati Serie C della quarta giornata possiamo innanzitutto ricordare questo anticipo del girone A, che sarà alle ore 18.30 Pergolettese Triestina. I lombardi arrivano da un pareggio contro il Renate e giocano per la seconda volta consecutiva in casa, mentre la Triestina è reduce dalla bella vittoria per 2-0 contro la Pro Vercelli. Anche in classifica stanno un po’ meglio i giuliani, che hanno finora 6 punti contro i 4 della Pergolettese, anche se sbilanciarsi in calcoli al momento non ha senso, conta solo conquistare più punti possibili per mettersi in una buona posizione.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Naturalmente sarà tuttavia il girone B ad avere oggi una posizione dominante per i risultati Serie C, quindi andiamo a presentare adesso nel dettaglio il programma odierno del gruppo dell’Italia Centrale, che avrà un solo posticipo domani. Si comincerà alle ore 18.30 con Arezzo Olbia, Fermana Recanatese, Lucchese Gubbio, Pineto Rimini e Vis Pesaro Entella, poi avremo altre quattro partite alle ore 20.45, quando infatti sono in programma i fischi d’inizio per Cesena Ancona, Juventus U23 Spal, Perugia Pontedera e Sestri Levante Pescara.

Curiosamente, l’unico posticipo sarà Torres Carrarese, cioè proprio la partita fra le due squadre ancora a punteggio pieno in classifica. Per il momento allora potremmo porre al centro dell’attenzione la Lucchese e il Pescara, entrambe reduci da vittorie sabato sera e prime inseguitrici della coppia di testa: chi infatti dovesse riuscire a vincere passerebbe al comando della classifica del girone B di Serie C almeno per un giorno. Toscani e abruzzesi ci riusciranno insieme, avremo una capolista solitaria o falliranno entrambi? Ce lo diranno i campi…

RISULTATI SERIE C, 4^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18.30

Pergolettese Triestina

CLASSIFICA

Virtus Verona 9

Vicenza, Mantova, Trento, Padova 7

Triestina 6

Renate 5

Pergolettese, Pro Vercelli, Atalanta U23, Pro Patria 4

Legnago, Fiorenzuola, Pro Sesto, Lumezzane, Giana Erminio 3

AlbinoLeffe, Alessandria, Novara, Arzignano 1

GIRONE B

ore 18.30

Arezzo Olbia

Fermana Recanatese

Lucchese Gubbio

Pineto Rimini

Vis Pesaro Entella

ore 20.45

Cesena Ancona

Juventus U23 Spal

Perugia Pontedera

Sestri Levante Pescara

CLASSIFICA

Carrarese, Torres 9

Pescara, Lucchese 7

Olbia 6

Gubbio, Perugia 5

Ancona, Fermana 4

Cesena, Spal, Rimini, Pontedera, Arezzo, Sestri Levante 3

Pineto, Entella 2

Juventus U23, Recanatese, Vis Pesaro 0

