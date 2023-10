RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Torres capolista perfetta! Diretta gol live score (15 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA PERFETTA

Ne abbiamo già accennato, ma ci sembra giusto rendere ulteriormente merito alla Torres nella nostra panoramica sui risultati Serie C, dal momento che la squadra sarda fino a questo punto è stata semplicemente perfetta, con sette vittorie in altrettante partite disputate nel girone B e quindi punteggio pieno a quota 21 nella classificare raggruppamento centrale. Oggi ci sarà un compito non facile per la Torres sul campo del Perugia, che è a sua volta imbattuto anche se ha colto “solo” tre vittorie oltre a ben quattro pareggi.

Risultati Serie C, classifiche/ vince il Foggia! Diretta gol live score 8^ giornata, oggi 14 ottobre 2023

La Torres arriva dalla vittoria per 2-0 contro la Lucchese, settimo successo su sette con 13 gol segnati e appena due subiti da una difesa d’acciaio, che dà quindi un grande contributo al +11 nella voce della differenza reti della capolista. Giocare in trasferta finora non è stato un problema per la Torres, che ha già vinto per ben quattro volte lontano da casa: se riuscisse ad espugnare anche il Renato Curi, da Perugia arriverebbe un messaggio veramente forte per tutte le concorrenti per la promozione diretta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Crollo Fiorenzuola! Diretta gol live score (8^ giornata, 13 ottobre 2023)

ALTRE PARTITE OGGI!

I risultati Serie C saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 15 ottobre 2023, sia pure nel contesto di una ottava giornata del campionato di Serie C 2023-2024 che ha visto diverse partite rinviate. La domenica resta comunque il giorno principale, con ben quattordici partite in programma nelle prossime ore fra tutti i giorni, quindi possiamo scoprire senza ulteriori indugi che cosa ci attenderà nelle prossime ore, per aggiungere altri tasselli nelle classifiche dei gruppi.

Già principale protagonista dei risultati Serie C fra venerdì e sabato, ecco allora che il girone A oggi per l’ottava giornata di campionato ci proporrà solamente due posticipi: il gruppo più settentrionale della Serie C 2023-2024 comincerà la propria domenica alle ore 14.00 con Giana Erminio Pro Vercelli, mentre alle ore 16.15 sarà la volta di Vicenza Renate, con i veneti che cercheranno di rilanciarsi dopo la sconfitta nella scorsa giornata contro la già citata Pro Vercelli.

Risultati Serie C, classifiche/ Pineto, storica vittoria! Diretta gol live score (oggi 11 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Negli altri due gironi ci saranno invece ben sei partite ciascuno per i risultati Serie C dell’ottava giornata. Il girone B comincerà alle ore 14.00 con Entella Gubbio e Perugia Torres, trasferta affascinante per la finora perfetta capolista sarda; ecco poi alle ore 16.15 i fischi d’inizio di Carrarese Ancona e Recanatese Arezzo, infine alle ore 18.30 avranno inizio Cesena Sestri Levante e Spal Fermana, poi il gruppo dell’Italia centrale avrà anche due posticipi domani sera e altrettante partite rinviate.

Domenica sugli scudi anche per il girone C, quello dell’Italia meridionale: ci sono stati due anticipi ieri e ci saranno altrettanti posticipi domani, ma oggi i risultati Serie C garantiranno grandi emozioni, a cominciare dalle ore 14.00 con Benevento Picerno, Juve Stabia Catania e Messina Giugliano; tris di incontri in contemporanea anche alle ore 16.15, quando invece saranno in programma i fischi d’inizio per le partite Latina Monopoli, Taranto Crotone e Virtus Francavilla Sorrento.

RISULTATI SERIE C, 8^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.00

Giana Erminio Pro Vercelli

ore 16.15

Vicenza Renate

GIRONE B

ore 14.00

Entella Gubbio

Perugia Torres

ore 16.15

Carrarese Ancona

Recanatese Arezzo

ore 18.30

Cesena Sestri Levante

Spal Fermana

GIRONE C

ore 14.00

Benevento Picerno

Juve Stabia Catania

Messina Giugliano

ore 16.15

Latina Monopoli

Taranto Crotone

Virtus Francavilla Sorrento











© RIPRODUZIONE RISERVATA