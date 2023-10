VIDEO/ Pro Vercelli Vicenza (risultato 1-0) gol e highlights. Basta Nepi al 1′! (Serie C, 10 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI-VICENZA: LA PARTITA

Alla Pro Vercelli basta un gol lampo per frenare il Vicenza. La Pro Vercelli trova immediatamente il vantaggio, al 1′ segna Nepi che concretizza un’azione partita su un brutto errore in uscita di Ronaldo. Il Vicenza fatica a organizzare una reazione, nel frattempo il primo ammonito della partita è Iotti per fallo su Laezza. Il Vicenza prova a scuotersi, al 29′ Costa sprinta superando Iezzi in velocità e entrando in area, trovando però la reattiva respinta di Sassi sulla sua conclusione. I berici al 37′ si riaffacciano in avanti con Ronaldo, senza fortuna la sua conclusione dalla distanza. Al 42′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Sassi dice no a una conclusione di Rossi, poi ammoniti prima Iezzi e poi Nepi prima dell’intervallo: Vicenza sicuramente in crescita nel finale di primo tempo ma la Pro Vercelli conserva il vantaggio.

Vicenza che riparte a testa bassa nel secondo tempo, al 4′ gran botta di Ferrari che trova di nuovo Sassi pronto alla respinta. Ammonito Santoro nella Pro Vercelli per un fallo su Proia, al 12′ doppio cambio per i berici con Ronaldo e Ferrari che lasciano spazio a Jimenez e Rolfini. Risponde la Pro Vercelli al 18′ con Pavone e Mustacchio che vengono sostituiti a Rutigliano e Petrella. Ammonito De Col a Vicenza, poi al 22′ una conclusione mancina di Della Morte non trova la porta. Viene ammonito per simulazione Jimenez, la Pro Vercelli si difende mentre il Vicenza trascorre gli ultimi minuti del match completamente protesto a caccia del pareggio. Chance importante per i berici al 91′, su azione da corner sponda di Pellegrini per Laezza che di testa manda sopra la traversa da buona posizione. Ammoniti Sassi, Ierari e Costa nel lungo recupero e al 97′ il portiere della Pro Vercelli neutralizza l’ultimo tentativo di Della Morte in girata. La Pro Vercelli trova il secondo successo consecutivo e sale al settimo posto nel girone A, il Vicenza manca l’assalto alla vetta e scivola al quarto posto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: PRO VERCELLI-VICENZA 1-0

Marcatore: 2′ Nepi (PV)

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Spavone (dal 63′ Rutigliano); Mustacchio (dal 63′ Petrella), Nepi (dal 76′ Comi), Maggio. A disposizione: Rizzo, Valentini, Carosso, Sarzi Puttini, Emmanuello, Gheza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Niang, Condello, Pesce. All. Dossena.

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Laezza, Golemic, Ierardi; De Col (dal 69′ Pellegrini), Ronaldo (dal 57′ Jimenez), Rossi (dal 69′ Cavion), Costa; Della Morte, Proia (dal 69′ Greco); Ferrari (dal 57′ Rolfini). A disposizione: Massolo, Siviero, De Maio, Scarsella, Tronchin, Valietti, Lattanzio, Talarico, Sandon. All. Diana.

Arbitro: Sig. Niccolò Turrini di Firenze; Assistenti Marco Cerilli di Latina e Luca Landoni di Milano; quarto uomo Enrico Gemelli di Messina.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI-VICENZA

