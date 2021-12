Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score, anticipi 17^ giornata

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: AL VIA LA 17^ GIORNATA

In questo sabato 4 dicembre 2021 sono già riflettori puntati sui i primi risultati della Serie C per la sfide della 17^ giornata del terzo campionato nazionale. Siamo dunque impazienti di dare il via a un nuovo appassionate turno per il terzo campionato nazionale pure ci accorgiamo subito che già oggi ci verrà riservato un programma abbastanza ricco di incontri, tutti da non perdersi: da calendario infatti saranno ben sette gli anticipi messi in programma pure validi per i gironi A e B. Non perdiamo altro tempo allora e vediamo dubito quali sono gli incontri tra che ci allieteranno in questo sabato 4 dicembre 2021.

Programma ala mano vediamo pure che il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 14.30 quando per il girone A, daremo il via a sfide come Legnago-Pro Sesto e Pergolettese-Mantova come pure all’incontro tra Pro Patria e Feralpisalò, con la squadra dei tigrotti in disperata ricerca di un successo (gli ultimi tre punti risalino infatti al 20 ottobre scorso e all’incontro con il Legnago Salus). Pure sempre alle ore 14.30 comincerà per il gruppo A l’incontro tra Trento e Seregno mentre per il girone B daremo il via alla partita tra Pontedera e Teramo, match che pure vede i toscani favoriti, nonostante l’ultimo KO con l’Olbia Proseguendo vediamo che solo alle ore 15.00 daremo il via alla partita tra Virtus Verona e Albinoleffe per il girone A: il quadro dei risultati della Serie C, si completerà solo alle ore 17,30 con lo scontro per il gruppo B tra Lucchese e Carrarese.

RISULTTI SERIE C, CLASSIIFCHE: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via a questo sabato tutto riservato ai risultati della Serie C, ci pare però necessario ora dare un miglior contesto gli incontri che ci faranno compagnia tra poco. Sempre considerando però le classifiche dei gironi impegnati. Cominciamo allora dal gruppo B, che pure vedrà oggi solo 4 club impegnati per gli anticipi della 17^ giornata e dunque da Pontedera e Teramo, attese in campo nel primo pomeriggio per accaparrarsi tre pesantissimi punti. I quali pure saranno validi soprattutto per i biancorossi, che dopo anche la sconfitta patita solo pochi giorni fa la Carrarese , ora ristagnano nelle zone rosse della graduatoria, con grave dispiacere dei tifosi. Pure saranno punti di peso anche per Lucchese e Carrarese, protagoniste nel tardo pomeriggio e soprattutto per i rossoneri, che instaurata una nuova striscia positiva di risultati, sperano oggi di agguantare almeno la top five della graduatoria di campionato.

Se guardiamo invece alla situazione nel girone A della Serie C, ben vediamo che in questo turno gli occhi saranno puntati sulla Feralpisalò, unica tra le “big” chiamata in causa oggi: per i leoni del Garda sarà un’ottima occasione per ritornare a scalare la vetta e dunque migliorare il già buon bilancio di 32 punti e nove vittorie. Attenzione però anche a formazioni come Virtus Verona, Trento e Seregno, che faticano a circa metà della graduatoria, come pure alla Pro Patria che dopo anche l’ultimo pari con la Triestina è scivolata fino alla zona rossa della classifica del girone A. iIn questo sabato per i risultati della Serie C, attenzione poi anche a Legnago Salus e Pro Sesto, che in piena zona play out, paiono non riuscire a rialzare la testa: ma chissà che oggi possa essere il giorno giusto per riscattarsi!

RISULTATI SERIE C: GIRONI E PARTITE

GIRONE A

Ore 14.30 Legnago-Pro Sesto

Ore 14.30 Pregolettese-Mantova

Ore 14.30 Pro Patria Feralpisalò

Ore 14.30 Trento-Seregno

Ore 15.00 Virtus Verona-Albinoleffe

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 40

Renate, Padova 33

Feralpisalò 32

Triestina 24

Albinoleffe 22

Juventus U23 21

Piacenza, Virtus Verona, Pro Vercelli, Trento 20

Seregno, Fiorenzuola 19

Lecco 17

Pergolettese (-2), Pro Patria 16

Mantova 15

Legnago Salus 14

Pro Sesto 13

Giana Erminio 12

GIRONE B

Ore 14.30 Pontedera-Teramo

Ore 17.30 Lucchese-Carrarese

CLASSIFICA GIRONE B

Modena, Reggiana 36

Cesena 32

Entella 26

Siena 23

Ancona-Matelica, Pescara, Lucchese 22

Pontedera 21

Olbia, Montevarchi, Vis Pesaro, Gubbio, Carrarese 20

Imolese 19

Fermana 18

Teramo 16

Pistoiese 14

Grosseto 13

Viterbese 11



