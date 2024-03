RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il volo del Cesena! Diretta gol live score (29^ giornata, oggi 1 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: IL VOLO ROMAGNOLO

I risultati di Serie C come abbiamo già visto ci propongono Cesena Entella: nelle ultime due stagioni è stata una partita che riguardava la lotta per la piazza d’onore o comunque la terza posizione alle spalle di squadre imprendibili come Modena e Reggiana. Oggi, a sfruttare l’assenza delle due squadre che si sono ritrovate al piano di sopra è soltanto il Cesena, che sta facendo le onde: 71 punti in 28 giornate con una media di 2,53 a partita, un passo addirittura superiore a quello da record tenuto dal Catanzaro nell’ultimo campionato di Serie C, una sola sconfitta che è quella dell’esordio a Olbia e dunque un’imbattibilità che dura da 27 giornate.

Dopo il ko del Bruno Nespoli il Cesena ha vinto 22 delle 27 partite giocate, al Manuzzi è stato praticamente perfetto (12 successi e due pareggi) e ha segnato 60 gol in totale. Dopo lo 0-0 di Ferrara i romagnoli hanno vinto sette partite consecutive; nelle ultime 10 giornate hanno subito soltanto un gol (nel 3-1 esterno contro il Sestri Levante) e tra fine dicembre e metà febbraio la loro imbattibilità ha toccato gli 802 minuti, la difesa ha incassato la miseria di 14 gol e la Serie B è davvero ad un passo, si tratta solo di tenere botta in queste ultime dieci giornate e poi il Cesena potrà davvero festeggiare. (agg. di Claudio Franceschini)

BEN SETTE ANTICIPI!

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia venerdì 1 marzo: come da tradizione di quest’anno, si gioca già questo giorno con gli anticipi, oggi siamo nella 29^ giornata e sono ben sette le partite cui assisteremo. Tutte in programma alle ore 20:45, sono cinque nel girone A e due nel girone B; spicca la presenza del Cesena, che ospita l’Entella e può temporaneamente portarsi a +15 sulla Torres, un divario che a nove giornate dal termine della stagione regolare significa di fatto aver archiviato la promozione diretta a meno di clamorosi crolli, anche se va dato atto ai sassaresi di continuare a correre alla grande.

L’Entella invece gioca al Manuzzi con le speranze di fare un blitz di grande caratura che possa fare la differenza nella corsa ai playoff, diventati obiettivo minimo dopo il terribile avvio di stagione; nel girone B ci sarà anche l’intrigante Pineto Carrarese, perché gli abruzzesi allo stesso modo vogliono blindare la loro posizione nella post season mentre i marmiferi si sono presi il terzo posto in classifica e sperano nella qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Vedremo allora cosa ci porteranno in dote i risultati di Serie C per questi anticipi della 29^ giornata, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche altra considerazione sui temi principali del venerdì sera.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Proseguendo la nostra analisi sui risultati di Serie C per questo sabato, possiamo concentrare la nostra attenzione anche sul girone A: qui dovremo aspettare per la battaglia tra Mantova e Padova, tornata intrigante domenica scorsa grazie al pareggio dei virgiliani che ha portato i biancoscudati a 6 punti dal primo posto in classifica e con la possibilità concreta di mettere ulteriore pressione alla capolista in termini di promozione diretta. In campo stasera avremo un Lumezzane che continua a essere una delle rivelazioni del girone e spera di fare il passo in più verso i playoff, potendosi addirittura permettere di ottenere la qualificazione diretta alla fase nazionale.

Ha invece una bella occasione in chiave salvezza la Pergolettese, tornata a vincere e convincere e che ora ospita l’Alessandria: i grigi, dopo la preziosissima vittoria nel recupero contro la Pro Sesto, hanno perso di nuovo e restano ultimi in classifica, ma la Pro Sesto in rottura prolungata resta a +2 e questa sera va a giocare sul campo della Virtus Verona, in calo rispetto all’ottimo inizio ma sempre squadra da playoff. Non resta ora che affidarsi ai campi per scoprire l’intero scenario dei risultati di Serie C e come cambieranno le due classifiche dei gironi.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 29^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Albinoleffe Giana Erminio

Ore 20:45 Lumezzane Arzignano

Ore 20:45 Pergolettese Alessandria

Ore 20:45 Trento Pro Patria

Ore 20:45 Virtus Verona Pro Sesto

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 66

Padova 61

Vicenza 49

Atalanta U34, Triestina 46

Lumezzane, Legnago Salus 41

Virtus Verona 39

Pro Vercelli 38

Giana Erminio, Albinoleffe 37

Renate 36

Pro Patria 35

Trento 34

Arzignano, Pergolettese 33

Novara 30

Fiorenzuola 27

Pro Sesto 19

Alessandria (-1) 17

GIRONE B

Ore 20:45 Cesena Entella

Ore 20:45 Pineto Carrarese

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 71

Torres 59

Carrarese 52

Perugia 49

Gubbio 47

Pescara 44

Pontedera 39

Rimini 39

Juventus U23 37

Pineto 36

Arezzo 35

Entella 34

Vis Pesaro, Lucchese 32

Ancona 30

Spal 29

Sestri Levante 28

Recanatese 27

Olbia 21

Fermana 19











