RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: focus sull’Ancona, live score (3^ giornata, 15 settembre 2023)

Una delle grandi protagoniste nei risultati di Serie C è sicuramente l’Ancona: la squadra marchigiana oggi ospita il neopromosso Pineto e dunque ha una bella occasione per migliorare la sua classifica. L’anno scorso la formazione dorica ha raggiunto il primo turno dei playoff nazionali, eliminando Lucchese e Carrarese sul filo di lana ma poi trovandosi di fronte il Lecco che l’ha fatta fuori con due pareggi; ora l’Ancona ci riprova con la denominazione tornata “originale” lo scorso anno, perché ricorderete che nel 2021 il Matelica aveva trasferito armi e bagagli al Del Conero mentre la vecchia Anconitana aveva proseguito solo con il settore giovanile.

Ancora in Serie A nel 2004, l’Ancona ha giocato il suo ultimo campionato di Serie B nel 2009-2010: allenatore Sandro Salvioni, miglior marcatore uno straordinario Salvatore Mastronunzio da 21 gol, con 52 punti i dorici si erano salvati ma il -2 di penalizzazione lasciava intendere inadempienze finanziarie che in estate avevano portato all’esclusione dalla cadetteria. L’Ancona è ripartito addirittura dall’Eccellenza: ha subito riconquistato la Serie D ma ora si trova al terzo anno consecutivo a giocare per i risultati di Serie C, il progetto è certamente di alto profilo e vedremo se arriverà il salto di categoria. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO GLI ANTICIPI!

Un altro turno si apre sui risultati di Serie C: venerdì 15 settembre inizia infatti la 3^ giornata, con sei partite che ci faranno compagnia a partire dalle ore 20:45. Ricordiamole brevemente: nel girone A si gioca la sola Atalanta U23 Giana Erminio, mentre per il girone B avremo in programma Ancona Pineto, Pontedera Cesena, Rimini Juventus U23 e Spal Perugia. Il quadro dei risultati di Serie C non può che essere parziale: va anche ricordato che, a causa della sosta per le nazionali, la scorsa settimana quattro squadre del girone B non sono scese in campo.

Di conseguenza, queste formazioni (tutte impegnate oggi, tra l’altro) hanno disputato una sola gara, ed è presto per tracciare un bilancio; per contro però le classifiche dei due gironi coinvolti oggi ci parlano anche di alcune compagini che sono a punteggio pieno, e stanno già provando la fuga. Tra poco si scenderà nuovamente in campo e sarà molto interessante scoprire cosa succederà con i risultati di Serie C per gli anticipi della terza giornata, nel frattempo noi possiamo fare un breve approfondimento sui temi portanti della serata ormai imminente.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Avremo dunque tra poco i risultati di Serie C che riguardano gli anticipi della terza giornata. La classifica del girone A ci dice che la Virtus Verona è l’unica squadra ad aver vinto entrambe le partite, mentre per quanto riguarda la sfida di questa sera l’Atalanta U23, reduce dal pareggio di Trento, va ancora alla ricerca del primo gol di sempre nella sua avventura e conseguentemente della prima vittoria. La dovrà cercare contro la Giana Erminio, che è una neopromossa ma parecchio esperta di Serie C: dopo due giornate i milanesi hanno 3 punti con una vittoria e una sconfitta, vedremo quello che succederà in campo.

Nel girone B invece corrono Carrarese, Torres e Olbia: se i marmiferi potevano già essere inclusi nelle potenziali candidate alla promozione, o comunque a un campionato di alta classifica, i risultati di Serie C ci stanno consegnando due sorprese sarde; tra le altre cose, questa terza giornata prevede proprio il derby al Bruno Nespoli e dunque entrambe potrebbero rimanere imbattute, o per contro una delle due ha la grande occasione per volare ancora a punteggio pieno e prendere punti già preziosissimi per l’obiettivo finale. Ancora poche ore e poi daremo la parola al quadro dei risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Atalanta U23 Giana Erminio

CLASSIFICA GIRONE A

Virtus Verona 6

Vicenza, Pro Vercelli, Mantova, Padova, Renate, Trento 4

Pergolettese, Giana Erminio, Lumezzane, Legnago, Triestina, Pro Patria, Pro Sesto 3

Atalanta U23, Albinoleffe, Novara, Alessandria 1

Fiorenzuola, Arzignano 0

GIRONE B

Ore 20:45 Ancona Pineto

Ore 20:45 Pontedera Cesena

Ore 20:45 Rimini Juventus U23

Ore 20:45 Spal Perugia

CLASSIFICA GIRONE B

Carrarese, Torres, Olbia 6

Pescara, Gubbio, Lucchese 4

Fermana, Spal*, Arezzo, Pontedera 3

Perugia, Entella, Pineto 2

Ancona 1

Cesena*, Recanatese*, Rimini, Juventus U23*, Vis Pesaro, Sestri Levante 0

