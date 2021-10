RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: si scende in campo! Live score

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA

Siamo finalmente al via del sabato che ci fornirà i primi risultati di Serie C per la 12^ giornata. Abbiamo già detto che l’Ancona-Matelica ha perso le ultime due partite: ha stupito soprattutto il ko interno nel derby marchigiano contro la Fermana, una squadra che aveva ottenuto 2 punti nelle quattro partite precedenti e appena 6 in tutto il girone B (in 10 gare) ma nonostante questo si è imposta 2-1 al Del Conero. Adesso l’Ancona-Matelica, che deve ringraziare il Pontedera se la Reggiana non è andata in fuga, ha comunque 6 lunghezze di ritardo dalla vetta della classifica ma si trova anche a 5 punti dal Cesena secondo.

Il Modena, terzo a quota 21, è a +2 sulla squadra marchigiana che deve guardarsi le spalle, visto che a -1 c’è l’Imolese e ancora una lunghezza più sotto troviamo un quartetto formato da Siena, Vis Pesaro, Pescara e Gubbio, anche se solo i marchigiani hanno fatto davvero bene nelle ultime gare. Vedremo allora se l’Ancona-Matelica saprà ritrovare la strada della vittoria all’Enrico Rocchi, sul campo dell’ultima in classifica che continua a faticare parecchio e si trova già a -3 da Fermana, Pistoiese e Grosseto, le tre squadre che la precedono: ora però il sabato pomeriggio inizia con l’attesissima Bari Catanzaro di cui abbiamo già parlato, dunque la parola passa subito al San Nicola dove per i risultati di Serie C si inizia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA LA 12^ GIORNATA

Sono 8 le partite che sabato 30 ottobre inaugurano i risultati di Serie C per la 12^ giornata. Il piatto ricco arriverà domani, ma intanto non ci possiamo lamentare perché a partire dalle ore 14:00 vivremo 7 gare di un girone C sempre entusiasmante, con il big match Bari Catanzaro ad aprire le danze nel migliore dei modi, e poi faremo una rapidissima incursione nel girone B che prevede Viterbese Ancona-Matelica. La Serie C ha già vissuto quasi un terzo del suo percorso, ovviamente non contando playoff (che di fatto saranno un campionato a parte) e playout; sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà oggi.

Le classifiche dei gironi di Serie C sono naturalmente ancora in divenire, ma ci sono già delle realtà che, in positivo o in negativo, hanno un cammino abbastanza definito; aspettando che arrivi il sabato pomeriggio per scoprire quello che succederà nei risultati di Serie C, possiamo anticipare i temi salienti della 12^ giornata provando appunto a ricostruire quello che potrebbe accadere sugli 8 campi in cui si giocherà questo sabato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Studiando allora meglio i risultati di Serie C, la partita del Rocchi per il girone B ci presenta un’Ancona-Matelica che dopo aver sognato la vetta ha perso due partite consecutive e adesso rischia di venire assorbita dal gruppone, visto che alle sue spalle ci sono ben quattro squadre a 17 punti e nel frattempo la capolista Reggiana ha già 6 lunghezze di vantaggio. tutt’altro contesto per una Viterbese ancora ultima in classifica, che ha vinto la sua prima partita ma poi ha subito riperso e dunque deve rimontare 5 punti per salvarsi direttamente (naturalmente virtualmente, visto che siamo solo a fine ottobre).

Nel girone C il Bari ha conosciuto la sua prima sconfitta, ma non ha pagato dazio perché incredibilmente anche il Catanzaro ha perso per la prima volta; si sono avvicinate Palermo e Monopoli che però hanno ancora 5 punti da rimontare, di certo però i pugliesi hanno oggi la grande possibilità di salire a +7 su una pericolosissima rivale sferrando anche un colpo psicologico non indifferente, in caso contrario potrebbe aprirsi il rischio che la stagione vada a finire come le due passate. Tra poco allora saremo in campo per i risultati di Serie C della 12^ giornata, e scopriremo come andranno le cose…

RISULTATI SERIE C: 12^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14:30 Viterbese Ancona-Matelica 0-0

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 25

Cesena 24

Modena 21

Ancona-Matelica 19

Imolese 18

Siena, Vis Pesaro, Pescara, Gubbio 17

Carrarese 15

Lucchese 14

Entella, Olbia 13

Pontedera 12

Teramo 11

Montevarchi 10

Fermana, Pistoiese, Grosseto 9

Viterbese 6

GIRONE C

Ore 14:00 Bari Catanzaro 0-0

Ore 14:30 Latina Fidelis Andria 0-0

Ore 14:30 Monopoli Monterosi 0-0

Ore 14:30 Paganese Virtus Francavilla 0-0

Ore 17:30 Picerno Foggia

Ore 17:30 Taranto Potenza

Ore 17:30 Turris Juve Stabia

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 24

Catanzaro 20

Palermo, Monopoli 19

Foggia, Virtus Francavilla, Taranto 17

Turris, Avellino 16

Catania, Campobasso, Picerno 15

Juve Stabia, Paganese 14

Monterosi 13

Potenza 10

Acr Messina, Fidelis Andria 9

Latina, Vibonese 8



