Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi, 14^ giornata

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI ACCENDE LA 14^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie C in questo sabato 13 novembre 2021: con la sosta per le nazionali ecco che sarà solo il terzo campionato italiano a farci compagnia in questo pomeriggio e davvero non vediamo l’ora di dare la parola il campo, per le prime sfide che apriranno la 14^ giornata del campionato. Pure calendario alla mano vediamo subito che non saranno poi tante le partite in programma in questo 13 novembre 2021 e che pure saranno appena due gironi su tre, e per la precisione i gruppi A e B, i protagonisti oggi in campo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: tris Foggia, Feralpisalò ok!

Pure prepariamoci a vivere un sabato entusiasmante, interamente dedicato ai risultati della Serie C: vediamo allora subito le sfide che ci faranno compagnia. Detto che sono solo due i gruppi presenti oggi, ecco che, caso particolare per il girone A sarà una sola la partita che ci allieterà. Calendario alla mano vediamo che si tratta dello scontro Mantova-Pro Sesto, atteso alle ore 14.30 e dove pure saranno messi in palio punti pesantissimi tra i due fanalini di coda del gruppo, pure appaiati con solo 11 punti a testa.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: l'Avellino risale, Pontedera ok

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE SFIDE DEL GIRONE B

Sotto ai riflettori per questo sabato 13 novembre 2021 anche i risultati della Serie C per il girone B: qui pure ricordiamo che saranno ben cinque le partite che ci faranno compagnia in questo pomeriggio riservato agli anticipi del turno. Calendario alla mano ecco che si parte forte già alle ore 14.30 con l’incontro tra Siena e Olbia, match dall’esito incerto, specie dopo il KO rimediato dai toscani solo pochi giorni fa contro il Modena. Alla medesima ora avrà inizio anche alla partita per la 14^ giornata tra Viterbese e Pontedera, mentre solo alle ore 15.00 avremo Carrarese contro Ancona Matelica, incontro che pure vede i marmiferi in crisi, dopo le due sconfitte di fila appena patite contro Modena e Olbia.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Siena sbanca Gubbio al 90'! Diretta gol live score

Solo nel tardo pomeriggi si competerà invece il quadro dei risultati della Serie C per questo sabato 13 novembre 2021. Da programma ecco che alle ore 17.30 saranno riflettori accesi sul match tra Gubbio e Lucchese, sfida diretta per la top ten della classifica del campionato, con i toscani pure in gran rilancio. Alla medesima ora pure avrà inizio l’ultimo incontro di oggi, la sfida tra Pescara e Teramo, scontro che vede i delfini netti favoriti, benchè la squadra di Auteri sia di ritorno dal KO subito solo pochi giorni fa contro i Cesena.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 14.30 Mantova-Pro Sesto

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 30

Feralpisalò, Padova 27

Renate 26

Pro Vercelli 20

Triestina 19

Juventus U23, Albinoleffe 18

Lecco 17

Piacenza 16

Seregno, Trento, Fiorenzuola 15

Pro Patria 14

Virtus Verona 13

Pergolettese (-2) 12

Legnago Salus, Giana Erminio, Pro Sesto, Mantova 11

GIRONE B

Ore 14:30 Siena-Olbia

Ore 14:30 Viterbese-Pontedera

Ore 15:00 Carrarese-Ancona-Matelica

Ore 17:30 Gubbio-Lucchese

Ore 17:30 Pescara-Teramo

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 31

Modena 27

Cesena 25

Pescara, Siena, Ancona-Matelica 20

Imolese, Entella 19

Vis Pesaro, Gubbio 18

Lucchese 17

Olbia 16

Carrarese, Pontedera 15

Teramo 14

Pistoiese, Montevarchi 13

Fermana 12

Grosseto 10

Viterbese 7



© RIPRODUZIONE RISERVATA