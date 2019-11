Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (14^ giornata)

I risultati di Serie C per sabato 9 novembre ci presentano i consueti tre anticipi, che sono validi per la 14^ giornata: nel campionato di terza divisione ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione dell’andata ed è già il momento di tirare qualche somma. Va detto che il turno si gioca a pochi giorni dagli impegni di Coppa Italia di categoria, e dunque ci sono varie squadre che dovranno riprendere in fretta le giuste energie; le tre gare cui assisteremo oggi, una per girone, saranno inaugurate alle ore 18:30 da Vibonese Rieti per il girone C. Alle ore 20:45 avremo invece le altre due sfide, ovvero Monza Carrarese (girone A) e Cesena Reggio Audace (girone B). Non ci resta allora che valutare quello che ci diranno i tre campi per i risultati di Serie C legati agli anticipi della 14^ giornata, e naturalmente come cambieranno le classifiche dei tre gironi aspettando le altre partite di domenica.

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI

Tra i risultati di Serie C legati agli anticipi del sabato spicca ovviamente l’impegno del Monza: i brianzoli continuano a comandare la classifica del girone A e hanno dimostrato di aver superato il beffardo pareggio interno contro il Renate, riprendendo la marcia e confermando di avere costruito una rosa superiore. Ci si aspetta dunque che la squadra di Cristian Brocchi sia in grado di difendere il vantaggio accumulato e prendersi la promozione diretta; oggi un bel test contro una Carrarese che continua a essere ondivaga e arriva dalla sconfitta interna contro il Lecco, ma in generale la squadra toscana ha le armi per ottenere il salto di categoria attraverso i playoff. Nel girone B il Cesena cerca riscatto, e una vittoria che gli consenta di migliorare una classifica al momento modesta; il Reggio Audace, che ha aperto il suo campionato con un grande passo, ha perso un po’ di tono lasciando strada a Padova, Vicenza e Sudtirol ma rimane una squadra che si può insinuare nelle prime tre posizioni. La Vibonese sogna i playoff occupando la decima posizione nel girone C insieme a Virtus Francavilla e Catania, mentre il Rieti dopo un avvio pessimo ha ottenuto 10 punti nelle ultime quattro partite. E’ ancora in zona playout, ma sembra aver trovato il ritmo giusto per salvarsi senza spareggio

RISULTATI SERIE C: 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Monza Carrarese

CLASSIFICA SERIE C

Monza 32

Pontedera 25

Alessandria, Renate 23

Carrarese 22

Siena 21

Juventus U23 20

Novara 19

Como 18

Pro Patria, Pro Vercelli 17

AlbinoLeffe, Pistoiese 16

Arezzo 14

Gozzano, Pianese 13

Olbia, Lecco 11

Giana Erminio 8

Pergolettese 5

GIRONE B

Ore 20:45 Cesena Reggio Audace

CLASSIFICA SERIE C

Padova 29

Vicenza 27

Reggio Audace, Sudtirol 26

Carpi 23

Feralpisalò 22

Virtus Verona, Piacenza 20

Triestina 19

Sambenedettese 18

Modena, Vis Pesaro, Ravenna 14

Cesena, Fermana, Gubbio 13

Rimini 12

Arzignano 11

Fano, Imolese 10

GIRONE C

Ore 18:30 Vibonese Rieti

CLASSIFICA SERIE C

Reggina 31

Ternana 26

Monopoli 25

Potenza 24

Bari 23

Viterbese, Teramo 21

Catanzaro 20

Casertana 18

Virtus Francavilla, Vibonese, Catania 17

Paganese 16

Avellino 14

Picerno, Cavese 13

Rieti 12

Bisceglie 10

Sicula Leonzio 9

Rende 6



