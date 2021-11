RIsultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (15^ giornata)

RISULTATI SERIE C: INIZIA LA 15^ GIORNATA!

I risultati di Serie C per sabato 20 novembre ci propongono otto partite della 15^ giornata: sono coinvolti i tre gironi (A, B e C) con gare che possiamo dunque considerare come degli anticipi di un turno che naturalmente avrà il grosso del calendario il giorno seguente. Già oggi però, naturalmente, ci sarà tanta carne al fuoco: per esempio la Juventus U23, che ospita il neopromosso Fiorenzuola, torna a giocare dopo due settimane avendo posticipato, come di consueto, durante la sosta per le nazionali, e dunque non avendo affrontato il big match dell’Euganeo contro il Padova.

Nel girone B sarà interessantissima la partita del Del Conero, dove un’Ancona-Matelica che continua a tenersi in alta classifica ospita un Modena che sta letteralmente volando. Poi, altri temi importanti come gli impegni interni di Avellino e soprattutto Palermo, perché i rosanero hanno la possibilità di portarsi temporaneamente ad un solo punto dal Bari andando così a creare un testa a testa fantastico. Vedremo quello che succederà, mentre aspettiamo che per i risultati di Serie C si giochi possiamo iniziare a fare qualche valutazione sui temi principali del sabato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca poco alle prime partite che ci forniranno i risultati di Serie C: a bocce ferme, possiamo dire che dopo l’ultima giornata abbiamo tre capolista in Sudtirol, Reggiana e Bari che si sono confermate, e che ora sperano di fare corsa solitaria. Tuttavia dovremo aspettare la domenica per vederle all’opera, e dunque per il momento possiamo parlare delle inseguitrici: abbiamo detto di un Modena in grande serie che oggi ha un test non indifferente sul campo dell’Ancona-Matelica, nel girone C invece gli occhi sono puntati sul Palermo che, dopo un inizio di stagione non esaltante, sembra davvero aver trovato il ritmo giusto per fare una corsa che lo porti seriamente a lottare per la promozione diretta.

Le altre squadre in campo sono invece impegnate nella lotta per i playoff o per la salvezza; in particolare bisogna dare un occhio di riguardo a quello che succederà al Francioni, dove Latina Acr Messina appare già come una sorta di spareggio con i siciliani che, reduci da due sconfitte e colpiti anche dal Covid, sanno di non poter più perdere tempo. I risultati di Serie C per questa 15^ giornata sono tutti da scrivere: tra poco lasceremo che siano i campi a parlare…

RISULTATI SERIE C: PARTITE E ORARI

GIRONE A

Ore 14:30 Juventus U23 Fiorenzuola

Ore 14:30 Pro Patria Seregno

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 36

Renate 29

Feralpisalò 28

Padova 27

Albinoleffe 21

Pro Vercelli, Triestina 20

Juventus U23 18

Lecco, Piacenza 17

Trento, Fiorenzuola 16

Seregno 15

Pro Patria, Legnago Salus, Mantova, Virtus Verona 14

Pergolettese (-2) 13

Giana Erminio 12

Pro Sesto 11

GIRONE B

Ore 14:30 Ancona-Matelica Modena

Ore 14:30 Teramo Olbia

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 32

Modena 30

Cesena 29

Siena 23

Entella 22

Pescara, Ancona-Matelica 21

Gubbio, Imolese 19

Vis Pesaro, Lucchese, Pontedera 18

Olbia, Montevarchi, Carrarese 16

Teramo, Fermana 15

Pistoiese 13

Grosseto 10

Viterbese 7

GIRONE C

Ore 14:30 Latina Acr Messina

Ore 14:30 Palermo Paganese

Ore 14:30 Vibonese Monterosi

Ore 17:30 Avellino Picerno

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 30

Palermo, Monopoli 26

Turris 25

Catanzaro, Avellino, Virtus Francavilla 23

Foggia (-4), Taranto 20

Catania 19

Juve Stabia 18

Paganese 17

Picerno, Campobasso 16

Latina, Monterosi 14

Potenza 13

Acr Messina, Fidelis Andria 12

Vibonese 9



