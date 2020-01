Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (22^ giornata)

Il terzo campionato italiano torna in campo e oggi sabato 18 gennaio 2020 sono ben attesi i risultati di Serie C per la 22^ giornata. Dopo quindi lo sciopero indetto dalla Lega e la classica sosta invernale, siamo subito entrati nel vivo del terzo campionato italiano e per la giornata di oggi, agli appassionati attende un programma davvero speciale. Se in questa parte di stagione, il calendario ha spesso riservato il meglio per la giornata di domenica, in questo 22^ turno ecco che il programma delle partite di anticipo, che si disputeranno oggi, è davvero ben ricco. Dietro questa novità un’esigenza di programmazione: il prossimo mercoledì 22 gennaio infatti il campionato di Serie C recupererà i match del 20^ turno, perso a dicembre per sciopero. Andiamo dunque subito a fare chiarezza e vedere che match e dunque che risultati della Serie C ci terranno compagnia oggi per la 22^ giornata, nei tre gironi A, B e C.

RISULTATI SERIE C: I TANTI ANTICIPI DI OGGI

Come riferito prima, rispetto al solito, oggi il programma degli incontri di Serie C ci prospetta alcune novità: rispetto ai soli anticipi, uno per girone, in calendario quest’oggi vedremo ben nove incontri, divisi non equamente tra i gruppi A, B e C. Leggendo il programma della giornata, ecco che il primo fischio d’inizio oggi lo udiremo già alle ore 14,30 quando per il girone C assisteremo all’incontro tra Picerno e Viterbese, match bollente per i rossoblu, che puntano alla salvezza dopo anche la vittoria rimediata contro il Rieti. Per il girone B segnaliamo che le prime sfide avranno luogo solo alle ore 15,00 e quindi i match Cesena-Virtus Verona, Imolese-Reggio Audace, e Sambenedettese-Vis Pesaro: inizierà solo alle ore 16,00 l’incontro Feralpisalò-Fermana, a cui i leoni del garda approdano dopo il KO subito col Rimini solo pochi giorni fa. Programma ben simile poi oggi per la 22^ giornata per il gruppo A: qui saranno però 4 incontri a farci compagnia, tutti fissati per le ore 15,00. Assisteremo dunque alle partite Albinoleffe-Pro Vercelli, Gozzano-Pistoiese, Pianese-Giana Erminio e Renate-Alessandria.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 15,00 Albinoleffe-Pro Vercelli

Ore 15,00 Gozzano-Pistoiese

Ore 15,00 Pianese-Giana Erminio

Ore 15,00 Renate-Alessandria

CLASSIFICA SERIE C

Monza 49

Pontedera 39

Renate 33

Novara, Carrarese, Siena 32

Albinoleffe, Alessandria 29

Arezzo 27

Como 26

Pistoiese, Juventus U23, Pro Patria, Pro Vercelli 24

Pianese, Lecco 20

Pergolettese 19

Gozzano 18

Olbia 13

Giana Erminio 11

GIRONE B

Ore 15,00 Cesena-Virtus Verona

Ore 15,00 Imolese-Reggio Audace

Ore 15,00 Sambenedettese-Vis Pesaro

Ore 16,00 Feralpisalò-Fermana

CLASSIFICA SERIE C

Vicenza 46

Carpi 42

Reggio Audace 41

Sudtirol, Padova 36

Piacenza 35

Sambenedettese 31

Modena, Feralpisalò 30

Virtus Verona 27

Triestina 26

Cesena 24

Vis Pesaro, Fermana 22

Ravenna 18

Imolese 17

Arzignano, Fano 16

Gubbio, Rimini 15

GIRONE C

Ore 14,30 Picerno-Viterbese

CLASSIFICA SERIE C

Reggina 49

Bari, Ternana 40

Potenza 39

Monopoli 37

Catanzaro 32

Catania 29

Teramo 28

Vibonese, Paganese, Avellino 27

Casertana 26

Viterbese, Cavese 25

Virtus Francavilla 23

Picerno 20

Bisceglie, Rende 14

Reiti 12

Sicula Leonzio 11



