RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il duello dei bomber! Diretta gol live score (oggi 26 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: IL DUELLO

Come protagonista dei risultati di Serie C per questi anticipi della 23^ giornata possiamo e vogliamo indicare un bomber di questo girone A. Francesco Galuppini, attaccante del Mantova, ha lasciato il suo timbro anche nella vittoria di Sesto San Giovanni: con il gol segnato contro la Pro Sesto è salito a quota 11 gol in campionato, ed è il secondo miglior marcatore del girone A. In testa, con 12 reti, c’è Tommaso Fumagalli: è l’attaccante della Giana Erminio che stasera è proprio di stanza al Danilo Martelli contro il Mantova, ma su di lui è piombato il Bari e dunque i milanesi perderanno parecchio.

Galuppini lo conosciamo bene: classe ’93, cresciuto nella Sampdoria e poi passato al Parma che non ha creduto in lui (i ducali erano in Serie A), è esploso nei tre anni al Renate con la cui maglia ha segnato 37 gol. L’anno scorso ne ha realizzati 10 con il Novara, per questa stagione ha sposato il progetto dell’ambizioso Mantova e a suon di marcature sta trascinando i virgiliani verso la promozione diretta in Serie B. A quel punto la speranza è che Galuppini possa rimanere nel campionato cadetto: non è più un attaccante di primo pelo, ma arrivato a 30 anni meriterebbe davvero un’occasione per confrontarsi con una categoria superiore. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO GLI ANTICIPI!

Con i risultati di Serie C di venerdì 26 gennaio apriamo la 23^ giornata: sono solo tre le partite che vivremo questa sera (tutte alle ore 20:45) ma in ogni caso sarà un giorno interessante, perché sono coinvolti i tre gironi. Nel girone A si gioca Mantova Giana Erminio; il girone B ci propone Recanatese Fermana, mentre per il girone C avremo Virtus Francavilla Foggia. Tre partite dunque di sicuro interesse: nel girone A il Mantova non ha sbagliato e ha così confermato i 7 punti di vantaggio sul Padova, un tesoretto da difendere con le unghie e i denti in un campionato fino a qui dominato.

girone B invece rischiano entrambe le squadre: la Recanatese vuole uscire dalla zona playout e può tornare ad avvicinare i playoff, la Fermana è ultima in classifica e ha assoluto bisogno di punti. Nel derby del girone C si affrontano due compagini in crisi; se non altro la Virtus Francavilla è tornata a fare punti nel weekend, ma non è ancora sufficiente per togliersi dai guai. Vedremo allora cosa succederà questa sera nel quadro dei risultati di Serie C, adesso possiamo fare qualche altro rapido approfondimento sulle tre partite in programma.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo al momento dedicato ai risultati di Serie C: il Mantova come detto sta dominando la scena, si tratta della squadra che ha fatto più punti nei tre gironi e aveva già dato una straordinaria dimostrazione di forza con il 5-0 di Padova, una partita che avrebbe potuto portare i biancoscudati a un solo punto dai virgiliani e che invece ha creato il gap attuale. Chiaramente non è ancora finita perché sono ben 16 le giornate per arrivare alla conclusione della stagione regolare, ma questo Mantova sta dando la sensazione di poter addirittura allungare più che di venire agganciato.

Nel girone B la Recanatese ha vissuto un calo sensibile nei suoi risultati di Serie C: l’anno scorso i marchigiani avevano giocato i playoff e anche in questa stagione erano ripartiti con lo stesso passo, poi però una crisi li ha portati addirittura in zona playout da cui adesso vogliono uscire. I giallorossi hanno una grande occasione questa sera: ospitano una Fermana che come detto è il fanalino di coda nella classifica del girone B, e non riesce a trovare il ritmo giusto dovendo giocare il ruolo, inevitabile, della principale candidata alla retrocessione in Serie D. Certo, un blitz a Recanati potrebbe anche cambiare la vallata…

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 23^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Mantova Giana Erminio

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 54

Padova 47

Triestina 45

Atalanta U23 37

Pro Vercelli 35

Vicenza 33

Virtus Verona 32

Giana Erminio, Lumezzane 31

Albinoleffe, Renate 29

Pro Patria 28

Legnago Salus, Arzignano 27

Pergolettese, Trento 26

Novara 19

Fiorenzuola 18

Pro Sesto 17

Alessandria (-1) 13

GIRONE B

Ore 20:45 Recanatese Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 53

Torres 50

Perugia 39

Carrarese 36

Pescara, Pontedera 35

Gubbio 34

Arezzo, Entella 29

Pineto 28

Rimini, Lucchese 27

Ancona 25

Juventus U23, Vis Pesaro, Recanatese 24

Sestri Levante 22

Spal 21

Olbia 17

Fermana 14

GIRONE C

Ore 20:45 Virtus Francavilla Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 45

Avellino 41

Crotone 39

Picerno, Casertana 38

Taranto 37

Benevento 36

Sorrento, Audace Cerignola 32

Latina 30

Potenza, Giugliano 29

Catania 28

Acr Messina, Foggia 25

Monopoli 22

Turris 20

Virtus Francavilla 18

Brindisi 15

Monterosi 14











