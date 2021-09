Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (3^ giornata)

RISULTATI SERIE C: INIZIA LA 3^ GIORNATA

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie C, questa volta per la 3^ giornata: siamo a sabato11 settembre, e anche in questo torneo (come già in Serie B) il calendario sta pian piano riprendendo la sua naturale parvenza. C’è stata la sosta per le nazionali che non ha coinvolto la terza divisione (solo marginalmente: ci sono state due partite rinviate) ma il programma dei vari fine settimana torna di fatto quello che conoscevamo lo scorso anno, con una domenica dominante e un sabato che invece avrà come protagoniste non troppe partite.

Nello specifico, quelle della 3^ giornata saranno 6: un piatto comunque abbastanza sostanzioso, che potrebbe già darci qualche indicazione interessante rispetto alle prossime gare che vivremo la domenica e poi, andando avanti, nel corso della stagione. Per il momento dunque accomodiamoci per scoprire quello che succederà tra poco nei risultati di Serie C girone per girone, cominciando magari a fare qualche approfondimento sui temi principali che ci vengono consegnati dalle partite di sabato 11 settembre.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C per questo sabato ci presentano dunque 6 partite: torna a giocare il Padova, che nell’ultimo turno ha battuto la Pergolettese soltanto nel finale ma intanto è volata già in testa a punteggio pieno, avendo cambiato girone ma minacciando di fare comunque corsa di testa, dovendo riscattare quanto accaduto la scorsa primavera. La stessa Pergolettese ospita la Pro Sesto nel tentativo di riprendere la sua marcia, o meglio iniziarla visto che finora ha sempre perso.

Poi avremo l’altro derby lombardo a Gorgonzola, attenzione qui alla Giana Erminio che ha cominciato molto bene mentre il Lecco, dopo aver perso la prima giornata, ha dominato nel secondo turno. Il girone B ci propone un Grosseto impegnato in casa contro l’Ancona-Matelica; nel girone C invece ecco Palermo e Foggia, sicuramente due grandi protagoniste per i risultati di Serie C a prescindere poi da quelli che potrebbero essere gli esiti del campo, visto che si tratta di due piazze storiche con un nutritissimo seguito di tifosi, e che anche in epoca recente hanno scritto belle pagine nelle categorie superiori.

RISULTATI SERIE C: 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Legnago Salus Padova

Ore 17:30 Pergolettese Pro Sesto

Ore 17:30 Giana Erminio Lecco

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Pro Vercelli 6

Fiorenzuola, Trento, Albinoleffe, Sudtirol, Giana Erminio 4

Lecco, Feralpisalò, Juventus U23 3

Mantova 2

Renate, Legnago Salus, Seregno, Triestina, Piacenza 1

Pergolettese, Pro Sesto, Pro Patria, Virtus Verona 0

GIRONE B

Ore 17:30 Grosseto Ancona-Matelica

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 6

Siena, Reggiana, Cesena, Gubbio 4

Montevarchi, Ancona-Matelica, Lucchese, Imolese, Olbia, Entella 3

Pontedera, Grosseto, Modena 2

Pistoiese, Fermana, Carrarese, Teramo, Viterbese, Vis Pesaro 1

GIRONE C

Ore 17:30 Taranto Palermo

Ore 20:30 Foggia Turris

CLASSIFICA GIRONE C

Monopoli 6

Bari, Foggia, Catanzaro, Palermo, Taranto 4

Latina, Catania, Virtus Francavilla 3

Acr Messina, Avellino, Juve Stabia, Picerno 2

Campobasso, Turris, Vibonese, Paganese, Fidelis Andria, Potenza, Monterosi 1



