Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (2^ giornata)

RISULTATI SERIE C: INIZIA LA 2^ GIORNATA

Sono parecchie le partite che sabato 4 settembre ci faranno compagnia per i risultati di Serie C: si gioca per la 2^ giornata, protagoniste oggi le partite dei gironi A e C. Il calendario subisce una modifica rispetto al primo turno della scorsa settimana; a cominciare dal numero di sfide del sabato, che passano da 11 a ben 15 e cioè la metà esatta del programma. Nel girone A si gioca integralmente alle 17:30, ma va detto che Juventus U23 Triestina e Virtus Verona Piacenza sono state posticipate di 18 giorni; il girone B prenderà il via con due partite alle ore 17:30 (Acr Messina Palermo e Turris Monopoli) ma poi si completerà con le cinque gare delle ore 20:30.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: Reggiana ok, pari del Bari

Di carne al fuoco ce n’è veramente tanta: anche se siamo solo all’inizio della stagione quello che vedremo per i risultati di Serie C è importante, perché ci sono in palio punti che potrebbero poi risultare pesanti nelle varie corse. Si gioca tra poche ore, e dunque noi possiamo metterci nell’attesa delle 15 partite di sabato 3 settembre; nel frattempo però possiamo anche provare a fare una valutazione rapida di quelli che sarebbero i temi principali di questa 2^ giornata, e allora iniziamo il nostro viaggio all’interno dei risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: buon debutto per Olbia e Giana!

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C la 2^ giornata ci propone sfide anche di cartello. Inevitabile porre l’attenzione sul derby Acr Messina Palermo che torna a farci compagnia tra i professionisti, tra due società ambiziose che chiaramente nel breve-medio periodo puntano a un salto di categoria e vogliono in termini generali tornare quanto prima in Serie A. Nel girone A invece è già partito molto bene il Padova, una delle squadre chiamate maggiormente a riscattare la delusione dell’anno passato e che ha rifilato tre gol al Renate, con i lombardi che sanno bene come ripetere l’ottima stagione trascorsa sarà difficile.

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol: vincono Pescara e Monopoli! Live score (28 agosto)

Esordio positivo per la matricola Fiorenzuola, in generale le squadre arrivate dalla Serie D hanno evitato la sconfitta perché Trento e Seregno hanno pareggiato (entrambe senza reti) e dunque hanno iniziato in maniera positiva una stagione nella quale il primo obiettivo è inevitabilmente quello della salvezza. Guardando ancora al girone C, stuzzica il match tra due ambiziose neopromosse come Campobasso e Taranto; da valutare invece la trasferta del Catanzaro sul campo della matricola assoluta Picerno, che alla prima giornata ha fermato la Vibonese e ora gioca la prima di sempre in casa in Serie C. Come andranno le cose sui vari campi lo scopriremo tra poco, quando finalmente si inizierà a giocare per questa seconda giornata di campionato…

RISULTATI SERIE C, 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Albinoleffe Sudtirol

Ore 17:30 Fiorenzuola Renate

Ore 17:30 Lecco Legnago Salus

Ore 17:30 Mantova Giana Erminio

Ore 17:30 Padova Pergolettese

Ore 17:30 Pro Sesto Pro Vercelli

Ore 17:30 Seregno Feralpisalò

Ore 17:30 Trento Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Albinoleffe, Fiorenzuola, Juventus U23, Pro Vercelli, Sudtirol, Giana Erminio 3

Mantova, Legnago Salus, Triestina, Piacenza, Trento, Seregno 1

Pro Patria, Feralpisalò, Pergolettese, Lecco, Pro Sesto, Virtus Verona, Renate 0

GIRONE C

Ore 17:30 Acr Messina Palermo

Ore 17:30 Turris Monopoli

Ore 20:30 Campobasso Taranto

Ore 20:30 Catania Fidelis Andria

Ore 20:30 Juve Stabia Avellino

Ore 20:30 Latina Paganese

Ore 20:30 Picerno Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE C

Monopoli, Catanzaro, Palermo 3

Acr Messina, Paganese, Avellino, Bari, Juve Stabia, Potenza, Fidelis Andria, Campobasso, Taranto, Foggia, Vibonese, Turris, Picerno, Monterosi 1

Virtus Francavilla, Latina, Catania 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA