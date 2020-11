Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score dei match per la 11^ giornata

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO PER L’UNDICESIMA GIORNATA!

Sono riflettori puntati anche oggi, domenica 15 novembre 2020 su i risultati della Serie C. Dopo l’acceso turno infrasettimanale che ci ha fatto compagnia mercoledì scorso, ecco che i protagonisti del terzo campionato italiano sono ancora in campo e oggi pure con un calendario veramente ricco. Sono moltissime le partite per i gironi A, B e C che sono state messe in calendario per questa 11^ giornata: sperando certo che tutte possano avere luogo come prestabilito senza il rischio di ulteriori rinvii e spostamenti di orario, che purtroppo stanno risultando fin troppo frequenti anche in Lega Pro. Gli appassionati comunque si preparino a qualche possibile novità dell’ultimo minuto: nel frattempo andiamo subito a controllare che ci riserverà questa domenica riservata ai risultati della Serie C. Calendario alla mano vediamo subito che per il girone A oggi il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 14.30 con il match tra Novara e Renate: alle ore 15.00 sarà invece la volta delle partite Alessandria-Piacenza, Giana Erminio-Pontedera, Grosseto-Lecco, Pro Patria-Albinoleffe e Pro Sesto-Lucchese. Di fila sarà poi spazio per il match Pistoiese-Olbia alle ore 16.00, mentre alle ore 17.30 sarà fischio d’inizio tra Como e Pro Vercelli. Per il girone B segnaliamo che invece alle ore 15.00 sarà la volta delle partite Fano-Legnago, Carpi-Perugia e Gubbio-Virtus Verona: solo alle ore 17.30 si accenderanno invece Cesena-Ravenna, Padova-Matelica, Feralpisalò-Triestina e Imolese-Sudtirol. Programma poi fitto anche per il girone C, dove però il primo fischio d’inizio lo udiremo alle ore 14.00 per la sfida tra Teramo e Catania: alle ore 15.00 sarà invece spazio per i match Palermo-Paganese, Vibonese-Potenza e Bari-Ternana. Alle ore 17.30 il calendario si completerà con gli incontri Bisceglie-Casertana, Cavese-Foggia, Turris-Juve Stabia e Virtus Francavilla-Catanzaro.

RISULTATI SERIE C: LE CAPOLISTE

In questa domenica dedicata ai risultati di Serie C, dunque ci attende un gran numero di match e sono chiaramente tante protagoniste che dovremo tenere d’occhio. Già nel girone A ad esempio, dove sarà sicuramente sotto ai riflettori il Renate di Mister Diana. La squadra nerazzurra è infatti leader della classifica con ben 19 punti e un tabellino ben invidiabile alla vigilia della 11^ giornata: pure però i lombardi hanno un gap limitato alle loro spalle e dovranno far ben attenzione nella sfida contro il Novara di quest’oggi. Per il girone B invece i club da mettere in copertina sono due, Perugia e Padova: dopo lo scontro diretto occorso solo lo scorso mercoledì, i due club condividono la prima piazza della classifica, con 20 punti. Pure alle loro spalle è lunga la lista dei contendenti: Modena e Sudtirol stanno vivendo poi ottimo momento di forma e il sorpasso non sarebbe poi troppo una sorpresa. Infine diamo un occhio al girone C: qui saranno Ternana e Bari, che oggi si affronteranno a viso aperto i club da tenere ben d’occhio. Dopo tutti gli umbri sono leader assoluti del girone, con 24 punti e già sette successi da parte, mentre i galletti stanno conducendo una vera scalata al vertice e oggi hanno la possibilità di dare un bel colpo agli avversari. Sarà dunque una domenica veramente ricca di spettacolo: diamo la parola al campo!

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 14:30 Novara- Renate

Ore 15:00 Alessandria-Piacenza

Ore 15:00 Giana Erminio-Pontedera

Ore 15:00 Grosseto-Lecco

Ore 15:00 Pro Patria-AlbinoLeffe

Ore 15:00 Pro Sesto-Lucchese

Ore 16:30 Pistoiese-Olbia

Ore 17:30 Como-Pro Vercelli

CLASSIFICA

Renate 19

Pro Vercelli 17

Pro Sesto, Carrarese 16

Pro Patria, Lecco 15

Novara, Grosseto, Alessandria 14

Como, Livorno, Pontedera, Juventus U23 13

Pergolettese, AlbinoLeffe 12

Pistoiese, Piacenza 9

Giana Erminio 7

Olbia 4

Lucchese 1

GIRONE B

Ore 15:00 Fano-Legnago Salus

Ore 15:00 Carpi-Perugia

Ore 15:00 Gubbio-Virtus Verona

Ore 17:30 Cesena-Ravenna

Ore 17:30 FeralpiSalò-Triestina

Ore 17:30 Imolese-Südtirol

Ore 17.30 Padova-Matelica

CLASSIFICA

Perugia, Padova 20

Sudtirol, Modena 19

FeralpiSalò, Carpi, Triestina, Matelica 17

Virtus Verona, Cesena 14

Sambenedettese, Mantova 13

Legnago Salus, Imolese 12

Fermana, Ravenna 9

Vis Pesaro 8

Gubbio 6

Fano 5

Arezzo 3

GIRONE C

Ore 14:00 Teramo-Catania

Ore 15:00 Palermo-Paganese

Ore 15:00 Vibonese-Potenza

Ore 17:30 Bari-Ternana

Ore 17:30 Bisceglie-Casertana

Ore 17:30 Cavese-Foggia

Ore 17:30 Turris-Juve Stabia

Ore 17:30 Virtus Francavilla-Catanzaro

CLASSIFICA

Ternana 24

Bari 20

Teramo 17

Catanzaro, Turris, Avellino 15

Juve Stabia 13

Foggia, Paganese 10

Vibonese, Catania, Potenza, Monopoli 9

Virtus Francavilla 8

Bisceglie, Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5

Palermo 3



