RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Si gioca a Gorgonzola! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: INIZIA ALBINOLEFFE PIACENZA

Si accende finalmente questo lunedì riservato ai risultati della Serie C e prima sfida a farci compagnia solo tra pochi istanti è certo quella tra Albinoleffe e Piacenza. Il match come abbiamo ben visto è dei più attesi per la 16^ giornata del girone A, sia per la posta in palio che per il recente, sfortunato destino che ha accomunato in Coppa le due formazioni. Eliminati dal torneo, seriani e biancorossi sono pronti a rifarsi in campionato, ma non sarà questo un match semplice.

Vale infatti ricordare che l’Albinoleffe torna a giocare avendo alle spalle almeno tre risultati utili di fila e tanta voglia di uscire da questo momento un po’ “grigio” che la squadra bergamasca sta affrontando. Non meno motivati i lupi: dallo scivolone con Padova, la squadra emiliana punta oggi a un immediato riscatto, anche per non perdere subito il treno con le dieci big della zona play off del girone A. La squadra di Scazzola però deve al piano presto mettersi a correre. Vedremo dunque che dirà il campo: si comincia! (agg Michela Colombo)

SI CHIUDE IL QUADRO DELLA 16^ GIORNATA

Dopo le gran scintille occorse ieri, ecco che anche oggi, lunedi 29 novembre 2021 saranno riflettori puntati sui risultati della Serie C. Il terzo campionato nazionale torna di scena dunque per gli ultimi posticipo della 16^ giornata e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, pur consapevoli che saranno davvero pochi gli incontri che ci faranno compagnia e che pure sanno appena due i gironi coinvolti in questo lunedi. Pure le sfide saranno di grandissimo interesse: vediamo subito che ci riporta il calendario ufficiale.

Programma alla mano per questo lunedi riservato ai risultati della Serie C, ecco che il primo fischio d’inizio oggi sarà previsto alle ore 14.30 e per il girone A sarà di scena l’incontro tra Albinoleffe e Piacenza. Un match sicuramente importante, tenuto poi conto che entrambe le squadre solo pochi giorni fa sono state protagoniste anche per i quarti di finale della Coppa Itala di Serie C e purtroppo entrambe sono state eliminate: ci sarà dunque voglia di riscatto. Solo alle ore 21.00 invece per il girone C avrà inizio l’incontro tra Juve Stabia e Taranto, con le vespe pronte a proseguire nel trend positivo da poco inaugurato e a scalare la classifica del gruppo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare subito la parola al campo e dunque ottenere gli ultimi risultati della Serie C per la 16^ giornata, ecco che ci pare doveroso ora dare un occhio anche anche alle classifiche dei gironi impegnati oggi, in ovvia relazione alle sfide che ci faranno compagnia oggi. Partiamo allora dal gruppo A e dalla partita tra Albinoleffe e Piacenza, dove pure i tre punti in palio potrebbe aiutare i seriani a consolidare un piazzamento entro la top five del campionato. La squadra bergamasca approda al turno con 22 punti e un vantaggio non importante sui diretti rivali (ma notevole se si guarda alla capolista Sudtirol ad esempio): sarebbe dunque importante per Marcolini e i suoi non perdere ulteriore terreno rispetto alle grandi.

Per il girone C invece i riflettori oggi saranno puntati su Juve Stabia e Taranto, attesi in campo però solo questa sera: guardando alla classifica ecco che i tre punti messi in palio risultano decisivi per fissare le posizioni dei due club entro la zona play off del campionato. Con 19 e 23 punti a testa, Juve Stabia e Taranto faticano a rimanere nel treno delle migliori e la capolista Bari è ormai davvero lontana. Pure vi sono per entrambe ottime chance di fare bene anche solo nel turno di andata del campionato attenzione specie ai rossoblu, che dopo il doppio KO contro Avellino e Monopoli, si sono riscattati solo pochi giorni fa con il Catania e puntano a riprendere la corsa in alto.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 14.30 Albinoleffe-Piacenza

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 40

Renate, Padova 33

Feralpisalò 32

Triestina 24

Albinoleffe 22

Juventus U23 21

Virtus Verona, Pro Vercelli, Trento 20

Seregno, Fiorenzuola 19

Lecco, Piacenza 17

Pergolettese (-2), Pro Patria 16

Mantova 15

Legnago Salus 14

Pro Sesto 13

Giana Erminio 12

GIRONE C

Ore 21.00 Juve Stabia-Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 36

Monopoli 230

Palermo 29

Turris 28

Avellino 27

Catanzaro 25

Virtus Francavilla, Foggia (-4) 24

Taranto 23

Catania 22

Picerno, 20

Juve Stabia 19

Campobasso, 18

Latina, Paganese 17

Monterosi 16

Fidelis Andria 15

Potenza 14

Acr Messina 12

Vibonese 10



