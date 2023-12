RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il… quasi ex! Diretta gol live score (18^ giornata, 18 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA CURIOSITÀ

Parlando dei risultati di Serie C, e nello specifico di Arezzo Perugia per il girone B, dobbiamo fare un focus sulla curiosità di questa partita: Paolo Indiani, dallo scorso anno allenatore dell’Arezzo, è un ex ma incredibilmente non ha mai allenato una singola partita di campionato del Perugia. Le occasioni sono due: nella prima, 2005, il Perugia ripartiva dopo il fallimento e Luciano Gaucci aveva già scelto Indiani come nuovo allenatore prima del crac. Quello che era successo era però stato che il tecnico si era accordato con la Lucchese, così il Grifone ancora in estate aveva dovuto ripiegare su Paolo Stringara.

Tre anni dopo, ecco il Perugia in Prima Divisione Lega Pro con Indiani allenatore: qui erano bastate due partite di Coppa Italia per convincere la nuova proprietà a rescindere consensualmente il contratto, il posto di Indiani era stato preso da Giovanni Pagliari che aveva già lasciato a metà settembre, salvo poi essere richiamato in febbraio per sostituire l’esonerato Maurizio Sarri, ancora agli inizi della sua carriera. Per Indiani dunque quella contro il Perugia, oltre che essere importante per la classifica di Serie C del suo Arezzo, sarà anche una partita in qualche modo speciale, vedremo cosa succederà in campo. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

Il nuovo appuntamento con i risultati di Serie C ci conduce a parlare dei posticipi della diciottesima giornata. Abbiamo già detto che siamo nel penultimo turno dell’andata, è dunque tempo di tirare le somme e potremo farlo a maggio ragione questa sera, perché si completa la giornata con Arezzo Perugia nel girone B, al via alle ore 20:30, e quattro partite del girone C che, tutte alle ore 20:45, sono Audace Cerignola Foggia, Casertana Giugliano, Catania Sorrento e Latina Benevento. Di carne al fuoco ne abbiamo parecchia, ora vedremo cosa succederà con i risultati di Serie C di oggi.

Intanto possiamo dire che una partita sicuramente molto interessante è il derby pugliese, uno dei tanti in questo girone C: non solo perché Audace Cerignola e Foggia hanno gli stessi punti in classifica (sono 22, in piena corsa per entrare nelle prime dieci) ma anche e soprattutto perché l’anno scorso questa partita aveva rappresentato uno straordinario incrocio nei playoff, con i satanelli che apparivano spacciati e invece avevano operato un’incredibile rimonta nei minuti finali, qualificandosi. In più questo è anche un derby particolarmente sentito, quindi gli ingredienti ci sono tutti.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando i risultati di Serie C possiamo fare qualche altro approfondimento, e dire per esempio che il Benevento impegnato a Latina arriva da due sconfitte consecutive: sognava il sorpasso alla Juve Stabia e invece si è ritrovato a 7 punti dalla vetta con la promozione diretta che si sta allontanando, buona occasione per il Latina che, in caso di vittoria interna, aggancerebbe proprio i sanniti a quota 29 confermando così le sue ambizioni da playoff. Vuole invece volare la Casertana, che è una ripescata: i falchetti stanno stupendo tutti, e sono terzi nella classifica del competitivo girone C.

Altre posizioni di classifica invece per le altre squadre impegnate: sotto esame soprattutto il Sorrento, che domenica scorsa aveva un’ottima chance per allontanarsi dalla zona calda e invece si è fatto battere in casa dal Brindisi penultimo, questa sera non si può sbagliare la trasferta di Catania anche perché espugnare il Massimino significherebbe rinforzare ancor più una salvezza che a oggi sarebbe cosa fatta, e andare a riprendere proprio gli etnei in classifica. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi per questi risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 18^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:30 Arezzo Perugia

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 42

Torres 30

Pescara, Perugia 30

Carrarese 28

Pineto, Pontedera 26

Recanatese, Rimini 23

Gubbio, Lucchese 21

Ancona 20

Arezzo 19

Entella 18

Olbia, Vis Pesaro 17

Sestri Levante 16

Spal, Juventus U23 15

Fermana 9

GIRONE C

Ore 20:45 Audace Cerignola Foggia

Ore 20:45 Casertana Giugliano

Ore 20:45 Catania Sorrento

Ore 20:45 Latina Benevento

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 36

Picerno 33

Casertana 31

Avellino 30

Taranto, Crotone, Benevento 29

Latina 26

Giugliano 25

Audace Cerignola, Catania, Foggia 22

Sorrento, Potenza 19

Monopoli 18

Virtus Francavilla, Acr Messina 17

Turris 16

Brindisi 13

Monterosi 9











