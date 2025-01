RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: L’ALTAMURA TORNA (FORSE) A CASA

Eccoci pronti a vivere un nuovo lunedì sera in compagnia dei risultati Serie C oggi, 27 gennaio 2025, grazie a tre posticipi fra i quali c’è anche Altamura Taranto, partita della quale parliamo subito perché adesso è definitivo il ritorno a casa del Team Altamura, che nella prima parte del campionato aveva dovuto giocare le proprie partite casalinghe allo stadio San Nicola di Bari. Già da alcune settimane in realtà l’Altamura era tornato a giocare nel suo stadio, il Tonino D’Angelo, però nei giorni scorsi è arrivata l’accettazione dell’istanza del Team Altamura per giocare allo Stadio Comunale “Tonino D’Angelo” per il resto della stagione sportiva.

Insomma, la partita di oggi con inizio alle ore 20.30 per la ventiquattresima giornata del girone C sancisce ufficialmente il ritorno a casa dell’Altamura per i risultati Serie C ed è piacevole che ciò avvenga con un derby pugliese, anche se l’avversario è il Taranto, che non ha davvero alcunché da festeggiare in questa stagione. Ecco allora che l’Altamura rischia di non giocare in casa oggi, perché il Taranto è davvero sull’orlo del baratro finanziario, con la minaccia di sciopero dei calciatori che non ricevono lo stipendio da quattro mesi.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL RESTO DEL PROGRAMMA ODIERNO

Ecco dunque un doppio motivo, uno piacevole e l’altro decisamente meno, per il quale in ogni caso Altamura Taranto è al centro dell’attenzione per i risultati Serie C, ma naturalmente dobbiamo ricordare anche gli altri due posticipi. Restando nel girone C, ecco pure Crotone Picerno, che in realtà in base alla classifica sarebbe il match più stuzzicante, per merito di due squadre entrambe in zona playoff, che vanno a caccia di punti per consolidarsi sempre di più ai pianisti, specie il Crotone che potrebbe ancora inseguire anche il sogno del primo posto.

A proposito di derby, possiamo poi spostarci nel girone B e in Toscana perché, sempre con fischio d’inizio alle ore 20.30, i risultati Serie C questa sera ci offriranno anche Arezzo Pontedera. Qui i favori del pronostico sono tutti per i padroni di casa, che oltre al fattore campo potranno contare anche su 15 punti di vantaggio in classifica, che ci indicano naturalmente una superiorità tecnica dell’Arezzo nei confronti degli ospiti del Pontedera, che però andranno a caccia di un colpo che potrebbe essere fondamentale nella ancora lunga corsa verso la salvezza.

RISULTATI SERIE C, 24^ GIORNATA

Ore 20.30

GIRONE B

Arezzo Pontedera

GIRONE C

Altamura Taranto

Crotone Picerno

