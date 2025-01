DIRETTA ALTAMURA SORRENTO, TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Altamura Sorrento? In realtà ben poco, perché abbiamo di fronte due squadre che nel corso della loro storia si sono affrontate solamente una volta. Ovviamente parliamo di questa stagione, il che ci porta ai primi mesi di questo campionato dove il Sorrento è riuscito a vincere davanti ai propri tifosi per 2-1.

Non avendo altro materiale di cui parlare, cercheremo di analizzare il recente stato di forma delle due squadre, partiamo dai padroni di casa: l’Altamura viene da cinque partite dove è riuscita a vincere due volte contro Trapani e Foggia, poi abbiamo due sconfitte e completa un pareggio queste cinque partite analizzate. Invece passando al Sorrento abbiamo una vittoria contro il Giugliano per 3-0 e poi quattro sconfitte di fila fino ad arrivare a questo match, crisi nera per il Sorrento, saranno d’accordo anche le statistiche? Vediamo cosa ci dicono le statistiche pre match della diretta di Altamura Sorrento. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA ALTAMURA SORRENTO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Altamura Sorrento in tv vi basterà essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Per quanto riguarda invece la diretta streaming Altamura Sorrento allora dovrei scaricare l’applicazione Sky Go.

SCONTRO DIRETTO

Squadre ad un passo l’una dall’altra. Stiamo parlando di uno scontro diretto alle porte della zona playoff, l’imperdibile diretta Altamura Sorrento andrà in scena venerdì 10 gennaio 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio Tonino D’Angelo. I padroni di casa hanno iniziato come meglio non potevano il 2025 in virtù di un bel 2-0 in casa del Foggia, un modo anche per mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive contro Avellino, Rimini in Coppa Italia Serie C e Crotone.

Il Sorrento invece è in un periodo nero e nemmeno l’arrivo dell’anno nuovo ha migliorato la situazione. Le ultime quattro partite sono state tutte sconfitte per i rossoneri campani, ko contro Avellino, Cavese, Catania e Monopoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA SORRENTO

L’Altamura scenderà in campo col 4-3-3. Tra i pali Viola, difeso dal quartetto Mane, De Santis, Silletti e Acampa. A centrocampo ci saranno Grande, Peschetola e Andreoli con l’attacco Rolando, Minesso e Leonetti.

Il Sorrento replica con lo stesso identico assetto tattico. In porta Del Sorbo, protetto da Todisco, Di Somma, Blondett e Carotenuto. Nella zona nevralgica del campo ecco Cangianiello, De Francesco e Cuccurullo mentre davati Colangiuli, Musso e Bolsius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALTAMURA SORRENTO

A partire favorito in questo incontro è la squadra di casa a 2.40 contro i 2.95 relativi alla vittoria ospite. Il pareggio si trova invece a 2.90. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.57.