RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La crisi della Turris, diretta gol live score (8^ giornata, 16 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA CRISI

Sicuramente nel parlare dei risultati di Serie C bisogna affrontare il tema della Turris. Una squadra partita benissimo in stagione, ma che poi si è persa per strada: affidata a Bruno Caneo, la Turris ha infatti aperto il girone C di Serie C con tre vittorie consecutive, sempre segnando tre gol e addirittura battendo Benevento (in rimonta) e Crotone (in trasferta) nelle prime due giornate, per poi sbarazzarsi anche del Sorrento. Da quel momento però le cose sono cambiate: i corallini hanno segnato tre gol anche all’Acr Messina ma hanno pareggiato 3-3.

Poi hanno perso contro Picerno, Foggia e Virtus Francavilla con due sconfitte casalinghe. Dunque 9 punti nelle prime tre, poi uno nelle altre quattro; adesso i gol realizzati sono comunque tanti, 15, ma quelli subiti sono diventati 16 con differenza reti in negativo. Nel frattempo è arrivata la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia Serie C battendo l’Audace Cerignola, ma in campionato bisogna assolutamente ritrovare il passo soprattutto perché il girone C non fa sconti; la trasferta di Potenza è complicata perché si affronta una squadra ferita che vuole riscatto, vedremo dunque come andranno le cose all’Alfredo Viviani… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

I risultati di Serie C per lunedì 16 ottobre sono ovviamente quelli dei posticipi: siamo nell’ottava giornata e saranno quattro le partite che ci faranno compagnia a conclusione del turno. Per il girone B si gioca alle ore 20:45 con Pescara Vis Pesaro e Pontedera Rimini, mentre per il girone C si comincia alle ore 20:30 con Potenza Turris e poi alle ore 20:45 avremo Casertana Avellino. Piatto ricco, anche se i match sono soltanto quattro è indubbio che le emozioni che arriveranno dai campi saranno intense; otto giornate significa essere a più di un quinto del percorso, dunque qualche considerazione sui risultati di Serie C si può fare.

Per esempio questo avvio di stagione ci ha detto che il Pescara può davvero giocarsi la promozione diretta: riportato nel girone B, che aveva già conosciuto, il Delfino sta viaggiando con le marce davvero alte e il suo sarebbe un ritmo da promozione, se non fosse che bisogna fare i conti con almeno due avversarie che stanno viaggiando alla grande creando uno scenario fantastico. Sempre nella classifica del girone B sono attardate Vis Pesaro e Rimini, che dunque hanno bisogno di sollevare la testa; tra poco i risultati di Serie C ci diranno quello che succederà nei quattro posticipi…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo per vivere un intenso lunedì sera dedicato ai risultati di Serie C, dunque bisogna riferire che nel girone C l’Avellino è in ripresa: era già successo l’anno scorso che gli irpini partissero male per poi aumentare i giri del motore, stiamo parlando di una squadra che nelle stagioni precedenti aveva corso per la promozione diretta (ma trovando sempre rivali nettamente superiori) e quindi almeno l’obiettivo playoff deve essere garantito, l’Avellino ha sicuramente cambiato passo come dimostra il poker rifilato al Potenza nell’ultima giornata, adesso chiaramente si tratta di confermarsi su questi livelli.

Lo stesso Potenza è una squadra che sa di poter arrivare nelle prime dieci della classifica del girone C, tra alti e bassi sta facendo il suo; la Casertana, ripescata in Serie C, ha aperto la sua strada con una serie di pareggi per poi finalmente vincere e allontanare le zone calde, è crisi invece per la Turris che, partita benissimo, improvvisamente ha perso tutto il suo spirito battagliero e non può più vivere di rendita. Tra qualche ora i risultati di Serie C torneranno a farci compagnia, e sarà quindi il tempo di lasciar parlare le otto squadre impegnate nei posticipi dell’ottava giornata.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 8^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:45 Pescara Vis Pesaro

Ore 20:45 Pontedera Rimini

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 22

Cesena 19

Carrarese, Pescara 16

Perugia 14

Recanatese 13

Lucchese, Gubbio 12

Pineto 11

Spal, Entella, Ancona, Olbia, Arezzo 8

Juventus U23 7

Fermana, Pontedera 6

Vis Pesaro, Sestri Levante 5

Rimini 4

GIRONE C

Ore 20:30 Potenza Turris

Ore 20:45 Casertana Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 18

Latina, Foggia, Benevento 15

Audace Cerignola, Picerno 12

Taranto, Virtus Francavilla 11

Avellino, Turris, Crotone, Potenza 10

Acr Messina 9

Catania, Sorrento, Casertana, Giugliano 8

Brindisi 7

Monopoli 4

Monterosi 2











