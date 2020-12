Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (gironi A, B e C)

RISULTATI SERIE C: ANCORA SPAZIO AI RECUPERI

Oggi, mercoledì 16 dicembre 2020 sono riflettori puntati ancora sui risultati della Serie C: a farci compagnia pure oggi non sarà un turno infrasettimanale del terzo campionato d’Italia (che invece sarà in campo il prossimo 23 dicembre, prima della sosta natalizia), ma ancora alcuni recuperi. Alla vigilia della 16^ giornata di campionato che occorrerà solo il prossimo fine settimana, e ormai a un passo dallo stop per le festività natalizie, vediamo bene che ancora sono diversi i match che vanno recuperati, dopo essere stati rinviati per maltempo e sopratutto per coronavirus: la pandemia ha messo in seria difficolta la Lega Pro nelle scorse settimane, ma per fortuna non mancherà ancora molto prima di vedere i quadri dei gironi A, B e C completi. Con oggi infatti si farà un passo avanti in tal senso: pure se ne compirà uno piccolissimo indietro, visto che solo ieri è stato annunciato il rinvio del recupero della 11^ giornata del girone C per Bisceglie e Casertana. Purtroppo in casa rossoblu il numero di giocatori positivi al coronavirus è tale che il club non può scendere in campo: si dovrà dunque ancora attendere per questa partita, sulla carta bollente.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: LE SFIDE DI RECUPERO

Come abbiamo detto prima, con oggi comunque faremo un gran passo avanti per i recuperi della serie C: già oggi pomeriggio andranno in scena 4 partite particolarmente attese e che pure metteranno in palio punti di grandissimo peso. Programma alla mano vediamo subito che per il girone A andrà in scena il recupero della sfida della 14^ giornata tra Pro Vercelli e Livorno, alle ore 15.00: con questa sfida si completerà finalmente il quadro complessivo del gruppo e certo la squadra toscana vuole cogliere l’occasione per vendicare l’ultimo KO rimediato contro la Pistoiese e magari allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica. Per il girone B, alle ore 15.00 sarà la volta di Arezzo-Fano e Legnago-Imolese, entrambi recuperi della 12^ giornata di campionato: due sfide che vedranno impegnati alcuni club che stazionano ai gradini più bassi della graduatoria, e che dunque oggi cercheranno l’appiglio giusto per un riscatto prima di Natale. A chiusura di questa giornata dedicata ai risultati della Serie C, sarà il recupero della 11^ giornata del girone C tra Avellino e Monopoli, previsto sempre alle ore 15.00: una partita dove i gabbiani faranno di tutto per trovare tre punti, che ormai mancano da fin troppi turni, a spese degli irpini, non meno motivati dopo anche il KO con la Ternana di pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 15.00 Pro Vercelli-Livorno

CLASSIFICA GIRONE A

Renate 32

Como 28

Pro Vercelli 27

Alessandria 26

Juventus U23, Carrarese 25

Lecco 24

Pro Sesto 23

Pro Patria, Grosseto 22

Albinoleffe, Pontedera 21

Pergolettese 18

Novara 17

Pistoiese 15

Piacenza, Livorno, Olbia 14

Giana Erminio 13

Lucchese 9

GIRONE B

Ore 15.00 Arezzo-Fano

Ore 15.00 Legnago-Imolese

CLASSIFICA GIRONE B

Sudtirol 32

Padova 29

Perugia, Modena 27

Feralpisalò, Cesena 25

Mantova, Sambenedettese 24

Matelica 22

Triestina, Virtus Verona, Carpi 21

Gubbio 16

Vis Pesaro 15

Fermana 14

Legnago Salus 13

Imolese 12

Ravenna, Fano 10

Arezzo 7

GIRONE C

Ore 15.00 Avellino-Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 39

Bari 30

Teramo 26

Catanzaro 25

Foggia 24

Catania 23

Avellino, Juve Stabia, Turris 21

Palermo 19

Vibonese 18

Virtus Francavilla 15

Monopoli 13

Paganese, Casertana 12

Viterbese 11

Bisceglie, Potenza 10

Cavese 7



