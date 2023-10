RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Nel girone C… Diretta gol live score (oggi 11 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: AL SUD

Mentre ci avviciniamo alle partite che oggi ci daranno i risultati Serie C per i tre recuperi in programma, concentriamo adesso la nostra attenzione su Messina Casertana, anche se dovremo aspettare la prima serata per vedere in azione le due formazioni in Sicilia. Il match si annuncia delicatissimo, perché nessuna ha cominciato bene il proprio cammino: vero che il Messina avrà poi ancora un’altra partita da recuperare, ma ha raccolto appena 5 punti in altrettanti incontri disputati fino a questo momento, una media da playout che naturalmente andrebbe se possibile migliorata fin da questa sera, sfruttando anche il fattore campo.

Quanto alla Casertana, per i campani ci sono 7 punti in sei partite giocate, nemmeno così male per l’ultima ripescata, ma comunque insufficienti per stare tranquilli, motivo per cui sarebbe davvero prezioso per gli ospiti fare un bel risultato anche stasera a Messina, quindi l’esito di questo recupero ci incuriosisce molto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI TRE RECUPERI

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi mercoledì 11 ottobre 2023: causa slittamento al martedì di una partita, è finito appena ieri il turno di campionato del weekend ed ecco che oggi già ci attendono tre recuperi di partite che erano state rinviate nelle scorse settimane, quindi nelle prossime ore si chiariranno meglio le classifiche dei gironi B e C, che sono quelli coinvolti dai recuperi odierni – e d’altronde dovranno ancora viverne altri per recuperare del tutto i “ritardi” precedenti.

Oggi pomeriggio quindi i risultati Serie C per i recuperi si apriranno con una situazione particolare, infatti alle ore 16.15 è atteso il completamento della partita Spal Lucchese del girone B, che era stata sospesa dall’arbitro all’11° minuto di gioco del secondo tempo regolamentare per impraticabilità del terreno di gioco, incontro che quindi oggi prevederà gli ultimi 34 minuti più recupero, ripartendo naturalmente dal vantaggio per gli ospiti toscani dal momento che si era sul risultato di 1-2 per la Lucchese.

RISULTATI SERIE C: TUTTI I RECUPERI

In prima serata, entrambe con fischio d’inizio alle ore 20.45, saranno invece in programma per i risultati Serie C i recuperi di due partite “intere”, che si disputeranno quindi naturalmente oggi con le modalità più classiche. Per la precisione, avremo il derby abruzzese Pineto Pescara nel girone B e Messina Casertana, per quanto riguarda invece naturalmente il girone C, nel quale la Casertana è stata ripescata in extremis.

Sotto i riflettori potrebbe esserci soprattutto il Pescara, che potrebbe approfittare del recupero del match contro i cugini per rilanciare il proprio inseguimento al primo posto della Torres nella classifica del girone B di Serie C. Infatti, se i sardi finora hanno sempre vinto, gli abruzzesi per ora hanno concesso solamente un pareggio, arrivano dalla vittoria sul campo della Spal in una partita di enorme prestigio e potrebbero portarsi a sole due lunghezze dal vertice, naturalmente a patto che il Pescara vinca stasera.

RISULTATI SERIE C, RECUPERI

GIRONE B

Ore 16.15 Spal Lucchese 1-2 (si riparte dal 56’)

Ore 20.45 Pineto Pescara

GIRONE C

Ore 20.45 Messina Casertana











