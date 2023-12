Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: si gioca a Caravaggio, via! (oggi 5 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Stiamo per vivere Atalanta U23 Triestina, per i risultati Serie C abbiamo giusto il tempo di spendere qualche parola anche sulla seconda squadra dei nerazzurri bergamaschi, che sta facendo il suo debutto proprio in questo campionato di Serie C. Dopo alcune settimane di rodaggio, l’Atalanta U23 ha cominciato a marciare ad ottimi ritmi, anche se i sogni di gloria sono stati raffreddati dalle due sconfitte incassate contro Mantova e Pro Patria nelle precedenti due giornate di campionato (precedute proprio dal rinvio del match con i giuliani).

I nerazzurri si sono quindi da tempo fermati a 23 punti in classifica, comunque in zona playoff, però naturalmente una vittoria contro una big quale la Triestina è in questa stagione potrebbe rilanciare ambizioni di alto livello per i giovani orobici, che altrimenti dovranno pensare soprattutto a difendere la posizione fra le prime dieci della classifica del girone dell’Italia settentrionale. Parola quindi al campo di Caravaggio, perché sta per cominciare questo interessante martedì in compagnia dei risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PARTITA DEL MANNUCCI

Finora abbiamo parlato del primo incontro che ci attenderà oggi, quindi adesso spendiamo qualche parola anche circa Pontedera Pescara, anche se per la sfida in terra toscana dovremo attendere ancora un paio di ore in più. Innanzitutto osserviamo che si tratterà di un intrigante scontro in piena zona playoff, perché il Pontedera ha 23 punti mentre il Pescara lo precede ma di una sola lunghezza, a quota 24. C’è dunque la possibilità per entrambe di scalare posizioni in quella che al momento sembra essere la lotta per il terzo posto, perché le prime due corrono ad un ritmo nettamente superiore.

Sappiamo comunque che i piazzamenti in zona playoff sono importanti e allora siamo davvero curiosi di scoprire che cosa succederà oggi, a maggior ragione considerando che entrambe le formazioni arrivano da prestigiose vittorie in trasferta ottenute sabato scorso. Per la precisione, il Pescara ha vinto 1-2 sul campo dell’Entella, mentre il Pontedera ha espugnato per 0-1 lo stadio di Ancona. Oggi chi riuscirà a salire ancora più in alto nella classifica del girone B? Lo scopriremo tra poco con i risultati di Serie C per questi recuperi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRIMI DUE RECUPERI!

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, martedì 5 dicembre 2023: appena ieri sera è finito lo scorso turno di campionato e già nelle prossime ore ci attendono un paio di recuperi. In effetti si sfrutta questa settimana “vuota” per effettuare quasi tutti i recuperi che si sono resi necessari per i rinvii delle scorse settimane nel campionato di Serie C 2023-2024, dovuti in linea di massima al numero di convocati in Nazionale nelle giornate disputate appunto durante le finestre riservate agli impegni internazionali – la Serie C non si ferma, ma permette di chiedere il rinvio alle società che abbiano un numero elevato di convocati.

Questo premesso e ricordato, dobbiamo quindi scoprire che cosa ci offriranno oggi i risultati Serie C, per aprire due giorni dedicati ai recuperi (ce ne saranno infatti altri due anche domani). Restando alla più stretta attualità, ecco che oggi ci attendono due recuperi della quattordicesima giornata di campionato, il primo nel girone A e il secondo nel girone B. Inizieremo quindi alle ore 16.15 con Atalanta U23 Triestina, mentre l’appuntamento sarà alle ore 18.30 per seguire Pontedera Pescara.

RISULTATI SERIE C: FOCUS TRIESTINA

Parlando quindi dei risultati Serie C, sembra doveroso evidenziare soprattutto l’andamento della Triestina, attualmente terza in classifica nel girone A con 33 punti. Gli alabardati stanno facendo benissimo, nelle ultime cinque giornate hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio, nello scorso weekend hanno vinto con un convincente 0-2 sul difficile campo della Virtus Verona e adesso potrebbero approfittare del recupero in programma a Caravaggio per migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Non sarà una trasferta semplice perché l’Atalanta U23 si sta rivelando una bella realtà, tuttavia per la Triestina l’occasione è ghiotta, perché un pareggio varrebbe l’aggancio al secondo posto del Padova e naturalmente una vittoria porterebbe da soli i giuliani appunto al secondo posto, ancora più vicini al primo posto del Mantova, che attualmente precede di cinque lunghezze in classifica la Triestina. Tutte piazze nobili, l’obiettivo è naturalmente l’agognata promozione in Serie B…

RISULTATI SERIE C, RECUPERI

GIRONE A

ore 16.15 Atalanta U23 Triestina

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 38

Padova 34

Triestina 33

Pro Vercelli 28

Vicenza 26

Giana Erminio, Virtus Verona 24

Atalanta U23 23

Legnago Salus, Trento 22

Renate, Arzignano 20

Albinoleffe, Lumezzane 19

Pergolettese, Pro Patria 17

Pro Sesto 15

Fiorenzuola 13

Alessandria (-1), Novara 11

GIRONE B

ore 18.30 Pontedera Pescara

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 39

Torres 37

Perugia 29

Carrarese 28

Pineto 25

Pescara 24

Pontedera, Recanatese 23

Gubbio 21

Ancona 20

Rimini, Arezzo 19

Entella, Lucchese 17

Olbia, Vis Pesaro 16

Juventus U23, Spal 14

Sestri Levante 13

