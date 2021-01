Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score della 21^ giornata

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI DELLA 21^ GIORNATA!

I risultati Serie C saranno grandi protagonisti oggi, sabato 30 gennaio, perché la maggior parte delle partite della ventunesima giornata andrà in scena nelle prossime ore. Non possiamo allora parlare di anticipi, semmai saranno posticipi quelli di domani, perché in tutti e tre i gironi avremo già oggi oltre la metà delle partite. Dopo i recuperi di mercoledì e in vista del turno infrasettimanale che ci attende nella prossima settimana, ecco allora che oggi sarà un sabato davvero nel segno dei risultati Serie C: andiamo allora senza indugio ad illustrare il programma odierno, a cominciare dal girone A che vede ora capolista il Como, dopo la vittoria nel derby lombardo contro il Renate. Si comincerà già alle ore 12.30 con Olbia Alessandria, seguita alle ore 15.00 da ben quattro partite, cioè AlbinoLeffe Pergolettese, Lecco Livorno, Piacenza Pontedera e Pro Vercelli Pro Patria, infine alle ore 17.30 sarà Carrarese Pro Sesto l’ultima partita del girone A di Serie C in programma oggi.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

La nostra ricchissima panoramica sui risultati Serie C prosegue ora con il girone B, che vive sul filo dell’equilibrio al vertice della classifica e comincerà a farci compagnia oggi alle ore 15.00 con Fermana Sudtirol, Gubbio Sambenedettese, Triestina Cesena e Virtus Verona Imolese, quattro partite che saranno seguite poi alle ore 17.00 da Ravenna Legnago Salus ed infine alle ore 17.30 da Vis Pesaro Modena. Infine ci resta da presentare il girone C, gruppo da diciannove squadre che in questo turno vedrà il Catanzaro osservare il turno di riposo: nel girone più meridionale si scenderà in campo già alle ore 12.30 con l’anticipo Potenza Palermo, seguito alle ore 15.00 da Teramo Bari, Ternana Paganese e Virtus Francavilla Turris, mentre alle ore 17.30 Foggia Casertana farà calare il sipario sul girone C per questo ricchissimo sabato di Serie C.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE, 21^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Olbia Alessandria

Ore 15.00

AlbinoLeffe Pergolettese

Lecco Livorno

Piacenza Pontedera

Pro Vercelli Pro Patria

Ore 17.30

Carrarese Pro Sesto

CLASSIFICA

Como 43

Renate 42

Pro Vercelli 35

Alessandria 34

Pro Patria 31

Juventus U23, Lecco, Carrarese 30

Grosseto, Pontedera 28

AlbinoLeffe, Pro Sesto 26

Pergolettese, Pistoiese, Olbia 22

Novara, Giana Erminio 19

Piacenza 18

Livorno (-5) 17

Lucchese 16

GIRONE B

Ore 15.00

Fermana Sudtirol

Gubbio Sambenedettese

Triestina Cesena

Virtus Verona Imolese

Ore 17.00

Ravenna Legnago Salus

Ore 17.30

Vis Pesaro Modena

CLASSIFICA

Sudtirol 40

Modena 39

Padova, Perugia 37

Cesena 35

Sambenedettese 33

Mantova, FeralpiSalò 32

Matelica 31

Virtus Verona, Triestina 29

Carpi 24

Gubbio 23

Fermana 22

Legnago Salus 21

Vis Pesaro 18

Fano, Imolese 16

Ravenna 14

Arezzo 10

GIRONE C

Ore 12.30

Potenza Palermo

Ore 15.00

Teramo Bari

Ternana Paganese

Virtus Francavilla Turris

Ore 17.30

Foggia Casertana

CLASSIFICA

Ternana 49

Bari 41

Avellino 34

Catanzaro 32

Catania (-2) 30

Teramo, Foggia 29

Turris 27

Palermo 25

Casertana 24

Juve Stabia 23

Vibonese, Virtus Francavilla 22

Monopoli 20

Viterbese 19

Potenza 16

Bisceglie 15

Paganese 12

Cavese 9



