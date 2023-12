RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La fuga di coppia! Diretta gol live score (18^ giornata, 16 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA FUGA

Concentriamoci per un attimo sul girone B per quanto riguarda i risultati di Serie C. Non sono impegnate oggi le prime della classifica, ma una considerazione sullo scenario lo possiamo fare: ovvero, abbiamo una fuga a due con Cesena e Torres che hanno nettamente staccato il resto del gruppo. I sardi, che sono stati a lungo al comando della classifica e ora sono in seconda posizione, hanno ben 10 punti di vantaggio su Pescara e Perugia, con gli adriatici che dopo la crisi hanno vinto tre partite consecutive e hanno agganciato il Grifone: di fatto si tratta di una seria ipoteca almeno su un duello a due per la promozione diretta, con il Cesena che ha segnato 40 gol che sono 7 in più del secondo miglior attacco (Pescara).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: bene il Taranto! (oggi 11 dicembre 2023)

La difesa invece è pari: 12 reti incassate sia dai romagnoli che dalla Torres, miglior dato condiviso anche con la Carrarese; a proposito, alle spalle di Pescara e Perugia ci sono proprio i marmiferi che accusano già 14 punti di ritardo dal Cesena, poi ecco la prima squadra tra quelle che vedremo oggi e cioè il sorprendente Pineto, che con 26 punti condivide la sesta posizione con la Recanatese, altra squadra che sta facendo più del lecito anche se non vince da quattro partite. Dunque aspetteremo per scoprire cosa succederà in testa alla classifica, intanto oggi il Pineto potrebbe temporaneamente portarsi al quinto posto a un punto dalla terza posizione. (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: il derby è dei Lupi! (oggi 10 dicembre 2023)

UN SABATO INTENSO!

Eccoci nuovamente in pista con i risultati di Serie C: nessun anticipo del venerdì questa volta, e dunque la 18^ giornata inizia sabato 16 dicembre fornendoci nove partite, divise tra girone A (quattro), girone B (tre) e girone C (due), con inizio alle ore 16:15 e conclusione con la sfida serale delle ore 20:45. La 18^ giornata è naturalmente la penultima del girone di andata: sta dunque arrivando il momento di tirare qualche somma di metà stagione e considerare per esempio il fatto che già oggi il Mantova, capolista nel girone A, potrebbe laurearsi campione d’inverno.

Risultati Serie C, classifiche/ Messina batte Catania! Diretta gol live score (oggi 9 dicembre 2023)

I virgiliani infatti hanno 4 punti di vantaggio sul Padova, e ospitano il Lumezzane: partita abbordabile per la prima in classifica, in caso di vittoria non bisognerebbe nemmeno aspettare il risultato dei biancoscudati per dire che il Mantova avrà “vinto” l’andata prendendosi una bella fetta di promozione. Nel girone B e nel girone C invece per vedere le due prime in classifica, che sono Cesena e Juve Stabia, bisognerà aspettare; in ogni caso possiamo dire che la lotta per la promozione diretta è serrata in ciascuno dei tre gironi, ma quando si parla di risultati di Serie C grande attenzione va messa anche sui playoff.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie C: nel girone B è sicuramente delicatissima Fermana Juventus U23, perché i marchigiani nonostante due pareggi consecutivi sono ancora ultimi in classifica con una sola vittoria in diciassette partite, e devono recuperare ben 6 punti alla coppia formata proprio dai giovani bianconeri, al peggior campionato da quando hanno formato la seconda squadra, e dalla Spal che oggi affronta un match difficile sul campo del Pineto, che sta volando e da neopromosso può addirittura andare a prendersi la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff.

Avremo poi Entella Rimini, con i liguri che dopo essere partiti malissimo stanno provando ad aumentare i giri del motore e i romagnoli, che allo stesso modo sono in netta ripresa: chiaramente la classifica, che tra l’altro sorride al Rimini per ben 5 punti, ci dice che questa squadra sta facendo anche meglio di quanto si potesse ipotizzare, mentre vedere la Virtus Entella fuori dalla griglia dei playoff sarebbe un fatto incredibile. Tra poco saremo in campo per le prime partite, dunque vedremo cosa i risultati di Serie C per questo sabato ci porteranno in dote…

RISULTATI SERIE C: 18^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Albinoleffe Pergolettese

Ore 18:30 Giana Erminio Renate

Ore 18:30 Mantova Lumezzane

Ore 18:30 Pro Sesto Atalanta U23

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 41

Padova 37

Triestina 36

Pro Vercelli 31

Vicenza, Atalanta U23 26

Giana Erminio, Virtus Verona 24

Legnago Salus 23

Albinoleffe, Lumezzane, Trento 22

Arzignano 21

Pergolettese, Renate 20

Pro Patria 18

Pro Sesto 15

Fiorenzuola 14

Novara, Alessandria (-1) 12

GIRONE B

Ore 16:15 Entella Rimini

Ore 16:15 Fermana Juventus U23

Ore 20:45 Pineto Spal

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 42

Torres 40

Pescara, Perugia 30

Carrarese 28

Pineto, Pontedera 26

Recanatese, Rimini 23

Gubbio, Lucchese 21

Ancona 20

Arezzo 19

Entella 18

Olbia, Vis Pesaro 17

Sestri Levante 16

Spal, Juventus U23 15

Fermana 9

GIRONE C

Ore 16:15 Potenza Acr Messina

Ore 18:30 Juve Stabia Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 36

Picerno 33

Casertana 31

Avellino 30

Taranto, Crotone, Benevento 29

Latina 26

Giugliano 25

Audace Cerignola, Catania, Foggia 22

Sorrento, Potenza 19

Monopoli 18

Virtus Francavilla, Acr Messina 17

Turris 16

Brindisi 13

Monterosi 9











© RIPRODUZIONE RISERVATA