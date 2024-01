RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Prime partite al via, si gioca! Diretta gol live score (14 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

I risultati di Serie C per questa domenica stanno finalmente per farci compagnia. La situazione nella classifica del girone B è particolare, e di fatto ricalca quella di due stagioni fa: all’epoca infatti avevamo vissuto uno straordinario duello tra Modena e Reggiana, che alla fine era stato vinto dai canarini, con le due squadre che a suon di vittorie avevano preso un vantaggio enorme sulla concorrenza, rappresentata in particolar modo da Cesena ed Entella. Oggi i romagnoli si trovano dall’altra parte della barricata: il Cesena infatti è primo in classifica e ha due punti di vantaggio sulla Torres, le due squadre hanno rispettivamente 49 e 47 punti e gli isolani ne hanno ben 12 di vantaggio sulla Carrarese, che è terza.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Poker Catania! Diretta gol live score (sabato 13 gennaio 2024)

Dunque una grande corsa come quella di Modena e Reggiana, con il resto del gruppo che salvo miracoli appare tagliato fuori dalla lotta per la promozione diretta; oggi il Cesena fa visita a una Spal in crisi e in zona playout mentre la Torres è attesa dalla trasferta di Rimini, contro i romagnoli che dopo una bella ripresa hanno perso le ultime tre partite e sono solo a +3 sugli estensi. Non ci resta che affidarci ai campi per scoprire come andranno le cose, perché le prime partite sono dietro l’angolo: mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti della domenica, per i risultati di Serie C si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Crolla il Foggia! Diretta gol live score (oggi 12 gennaio 2024)

TRE GIRONI IN CAMPO!

I risultati di Serie C proseguono il loro programma che è quello della 21^ giornata, inaugurata già dagli anticipi del venerdì: oggi, domenica 14 gennaio, avremo ben 15 partite e come sempre sarà un giorno intenso, anche perché sono coinvolti i gironi A, B e C e dunque vedremo le tre classifiche muoversi e modificarsi. Le differenze ci sono: nel girone A per esempio il Mantova arriva dal clamoroso 5-0 di Padova con cui ha messo 7 punti tra sé e i biancoscudati, vincendo la sesta partita consecutiva e lanciando quella che ha tutta l’aria di una fuga vera, con la sfida interna all’Arzignano per provare ad allungare ulteriormente.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: posticipi al via! (20^ giornata, 8 gennaio 2024)

Nel girone B invece la Torres non molla: la bella rivelazione sarda mantiene due punti di ritardo dal Cesena, che sulla carta avrebbe tutto per staccare la concorrenza ma non è ancora riuscita nell’intento e dunque rischia che la Torres, che aveva aperto il suo campionato con sette vittorie consecutive, operi il sorpasso. Vedremo tra poche ore cosa succederà nei risultati di Serie C per questa 21^ giornata, come detto sarà una domenica appassionante con tante squadre che vanno a caccia dei loro obiettivi, adesso proviamo a entrare maggiormente nel dettaglio dei temi principali di questo turno.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Inevitabilmente la grande protagonista nei risultati di Serie C è il Mantova: l’ultimo Monday Night avrebbe potuto portare a un avvicinamento del Padova nella classifica del girone A, invece i virgiliani sono andati all’Euganeo a dettare legge e ne sono usciti con un fantastico 5-0, un risultato andato oltre le più rosee previsioni di una squadra che adesso comanda con 7 punti di vantaggio e vede davvero avvicinarsi il grande obiettivo della promozione diretta in Serie B. Il Padova invece ha perso la prima partita di un campionato comunque ottimo: adesso bisognerà vedere in che modo i biancoscudati sapranno reagire a questa mazzata.

Sarà un impegno non semplice quello di oggi, perché il Padova affronta il derby sul campo del Legnago Salus; altra occasione dunque per il Mantova, che come già detto ospita un Arzignano in calo rispetto a uno straripante avvio di stagione. Nei risultati di Serie C il vantaggio della capolista del girone A potrebbe arrivare in doppia cifra: sarebbe una bella ipoteca per la promozione diretta anche se manca ancora tempo per arrivare a definire il quadro delle classifiche finali, intanto noi ci dobbiamo mettere comodi e aspettare che per i risultati di Serie C si torni a giocare così da capire l’evoluzione dello scenario…

RISULTATI SERIE C: 21^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Alessandria Virtus Verona

Ore 18:30 Vicenza Giana Erminio

Ore 18:30 Legnago Salus Padova

Ore 18:30 Mantova Arzignano

Ore 18:30 Pergolettese Lumezzane

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 50

Padova 43

Triestina 42

Pro Vercelli 35

Atalanta U23 33

Vicenza, Giana Erminio 30

Virtus Verona 28

Albinoleffe, Arzignano, Renate 26

Legnago Salus, Lumezzane, Trento 25

Pergolettese 23

Pro Patria 22

Novara 18

Pro Sesto 16

Fiorenzuola 14

Alessandria (-1) 13

GIRONE B

Ore 14:00 Entella Pineto

Ore 14:00 Recanatese Juventus U23

Ore 16:15 Olbia Vis Pesaro

Ore 16:15 Rimini Torres

Ore 18:30 Gubbio Ancona

Ore 20:45 Carrarese Arezzo

Ore 20:45 Lucchese Sestri Levante

Ore 20:45 Spal Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 49

Torres 47

Carrarese 35

Perugia 33

Pescara, Pontedera 32

Gubbio 30

Pineto, Entella 27

Arezzo 26

Lucchese 24

Recanatese, Rimini 23

Juventus U23 22

Ancona 21

Spal, Vis Pesaro 20

Sestri Levante 18

Olbia 17

Fermana 14

GIRONE C

Ore 14:00 Casertana Acr Messina

Ore 20:45 Audace Cerignola Sorrento

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 43

Casertana 38

Picerno, Avellino 37

Taranto 36

Crotone 35

Benevento 33

Audace Cerignola 31

Latina 27

Sorrento, Potenza 26

Catania, Foggia, Giugliano 25

Turris 20

Monopoli, Acr Messina 19

Virtus Francavilla 17

Brindisi 14

Monterosi 11











© RIPRODUZIONE RISERVATA