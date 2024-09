RISULTATI SERIE C: LA 3^ GIORNATA INIZIA OGGI!

Scatta il grande appuntamento con i risultati Serie C, che per una volta iniziano di sabato: la terza giornata infatti vive le sue prime partite oggi 7 settembre, avremo esattamente la metà delle gare di tutto il programma con inizio alle ore 16:15, dunque anche una prima incursione pomeridiana, ma questo è dovuto al fatto che i due principali campionati sono fermi per gli impegni delle nazionali. Di conseguenza slitta il programma dei risultati Serie C, che fino a questo momento aveva vissuto un paio di venerdì decisamente ricchi: la nuova formulazione del calendario ci consegnerà invece un sabato davvero intenso, con i tre gironi impegnati.

Cosa dire allora dei risultati Serie C che ci attendono oggi? Presto per giudicare ovviamente, possiamo però dire che ci sono alcune squadre che sono partite meglio di altre e nel girone A al comando ne troviamo tre, certamente atteso ad un campionato di vetta il Padova mentre lo stesso non si può dire di Pro Vercelli e Renate, delle tre oggi giocano solo le pantere che sono impegnate sul campo dell’Alcione Milano, per il momento grande sorpresa perché da neopromossa assoluta deve ancora perdere la sua prima partita. Ora, proviamo ad approfondire meglio il concetto legato ai risultati Serie C provando a parlare dei temi principali.

RISULTATI SERIE C: COME SI ARRIVA

Siamo dunque pronti a vivere questo sabato dedicato ai risultati Serie C: abbiamo parlato del girone A, e il contraltare delle tre squadre che si trovano a punteggio pieno in classifica è la Pergolettese, perché la squadra cremasca ha perso le due partite che ha giocato e oggi ha già una sfida molto delicata e importante per la salvezza, dovendo sfidare in casa l’Union Clodiense neopromossa e che ha ambizioni. Sempre nel girone A stuzzica la trasferta del Vicenza sul campo dell’Albinoleffe, mentre la Feralpisalò che punta alla promozione immediata, dopo essere retrocessa al primo campionato di sempre in Serie B, se la vede con la Pro Patria.

Nel girone B le partite sono soltanto tre: attenzione al Gubbio che è a punteggio pieno insieme all’Entella e per ora sta confermando l’ottimo passo delle ottime stagioni, per gli egubini abbiamo un intricato derby contro la Ternana che invece non è partita benissimo, ma che almeno sulla carta dovrebbe essere protagonista della corsa alle prime posizioni. Così anche il Pescara, a patto che trovi la giusta continuità a differenza di quanto accaduto lo scorso anno; per il Delfino una trasferta non esattamente abbordabile a Rimini, perché al Romeo Neri sono in tanti a faticare. Tra poco per i risultati Serie C si gioca, non resta allora che scoprire quello che succederà in questo intenso sabato…

RISULTATI SERIE C: 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Pro Patria Feralpisalò

Ore 18:30 Alcione Milano Renate

Ore 18:30 Atalanta U23 Trento

Ore 18:30 Lecco Lumezzane

Ore 18:30 Pergolettese Union Clodiense

Ore 18:30 Virtus Verona Novara

Ore 20:45 Albinoleffe Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Pro Vercelli, Renate 6

Vicenza, Lecco, Alcione Milano 4

Atalanta U23, Triestina, Caldiero Terme, Union Clodiense, Lumezzane 3

Giana Erminio 2

Albinoleffe, Arzignano, Feralpisalò, Novara, Pro Patria, Trento, Virtus Verona 1

Pergolettese 0

GIRONE B

Ore 20:45 Gubbio Ternana

Ore 20:45 Pineto Arezzo

Ore 20:45 Rimini Pescara

CLASSIFICA GIRONE B

Entella, Gubbio 6

Perugia, Torres, Pescara, Ascoli 4

Vis Pesaro, Ternana, Arezzo, Campobasso, Pontedera 3

Carpi, Pineto 2

Rimini, Pianese, Milan Futuro, Lucchese, Sestri Levante 1

Legnago Salus 0

Spal (-3) -2

GIRONE C

Ore 18:30 Juventus U23 Catania

Ore 18:30 Picerno Casertana

Ore 20:45 Acr Messina Taranto

Ore 20:45 Crotone Trapani

Ore 20:45 Turris Latina

CLASSIFICA GIRONE C

Picerno, Audace Cerignola 6

Foggia, Potenza, Giugliano, Sorrento, Catania 4

Juventus U23, Crotone, Cavese, Monopoli, Benevento 3

Latina 2

Casertana, Acr Messina, Avellino, Trapani, Taranto 1

Turris, Altamura 0