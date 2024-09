RISULTATI SERIE C: POSTICIPI AL VIA!

Prendono finalmente il via le partite dei risultati Serie C per i posticipi: inizierà con mezz’ora di “ritardo” Catania Benevento che possiamo considerare il big match della serata. Due squadre che in epoca recente hanno anche conosciuto la Serie A, pur se ora agli etnei manca da tempo; tuttavia è impossibile dimenticare l’epopea di una squadra che nella massima serie è stata allenata anche da uno come Diego Simeone, e che tra le sue fila ha annoverato tantissimi calciatori argentini anche di ottimo livello, basti citare per tutti Maxi Lopez, Pablo Barrientos e Gonzalo Bergessio (ma come detto la lista è veramente lunghissima).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Tris dell'Atalanta U23! Diretta gol live score (1 settembre 2024)

Il Benevento in Serie A ci è stato due volte in annate differenti, non è mai riuscito a salvarsi ma sicuramente ha scritto la propria storia personale con quelle due apparizioni pur sfortunate; poi il calo improvviso e imprevisto fino ad arrivare in Serie C, imparando da subito che tornare ai piani alti è complicatissimo per quella che è la formula del campionato. Questa sarà la volta buona o meno? Intanto la trasferta di Catania può già essere uno snodo importante per le ambizioni del Benevento, dunque noi mettiamoci comodi e lasciamo che i posticipi della seconda giornata dicano la loro perché per i risultati Serie C finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie C, classifiche/ Vittoria Campobasso! Diretta gol live score (oggi 31 agosto 2024)

ECCO I POSTICIPI!

Eccoci ai posticipi per i risultati Serie C: siamo nella seconda giornata che si chiude oggi, ancora una volta abbiamo dunque avuto un turno che si è dipanato su quattro diversi giorni e lunedì 2 settembre saranno nuovamente sette le partite che ci terranno compagnia. Si giocano tutte alle ore 20:45 e questa volta è il girone C ad avere la maggior parte dei match: quattro per la precisione, mentre ne avremo soltanto uno per il girone A e di conseguenza due per il girone B, così che finalmente dopo questo lunedì sera i risultati Serie C potranno fornirci il quadro completo delle classifiche aggiornate dopo i primi due turni di una stagione che sarà lunga e impegnativa.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vince la Ternana! Diretta gol live score (oggi 30 agosto 2024)

Naturalmente parlare ora dei risultati Serie C provando a fare disamine sulle varie lotte è esercizio complicato: si è giocato davvero troppo poco e dunque gli incroci di calendario hanno avuto troppa influenza, è chiaro che ci siano squadre che sono partite meglio e altre che invece hanno bisogno di una scossa ma dopo due giornate c’è ancora tutto il tempo per recuperare e, come sappiamo per l’esperienza degli ultimi anni, non è affatto detto che quel che si vede adesso corrisponda per forza al termine della stagione. Noi ora ci possiamo tuffare volentieri nella disamina di un’altra giornata dedicata ai risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: IL QUADRO DEL LUNEDÌ

I risultati Serie C per questo lunedì ci propongono sfide sicuramente molto interessanti: nel girone A abbiamo la sola Arzignano Albinoleffe, incrocio tra due squadre che hanno perso all’esordio ma in maniera molto diversa, perché i veneti sono caduti contro una Triestina davvero competitiva mentre i seriani, che da qualche stagione non riescono a uscire da una mediocrità diffusa, si sono fatti sorprendere dall’esordiente assoluta Caldiero Terme e hanno dunque perso punti importanti per quella che dovrà essere innanzitutto una rincorsa alla salvezza, provando poi a puntare a qualcosa di più che sarebbe naturalmente un posto nei playoff.

Interessanti anche le sfide del girone C, senza ombra di dubbio, per i risultati Serie C: torna in campo il Crotone che ha leggermente deluso l’anno scorso, gli squali incrociano la Cavese tornata in terza divisione attraverso la promozione e sarà un bel banco di prova per testare le ambizioni di promozione. Voglia di riscatto nei risultati Serie C per l’Avellino, schiantato dal Picerno all’esordio: nelle ultime stagioni gli irpini sono sempre partiti male e questo ha chiaramente condizionato la loro corsa al primo posto, adesso la storia rischia seriamente di ripetersi ma vedremo cosa ci diranno in proposito i risultati Serie C per questi imminenti posticipi della seconda giornata.

RISULTATI SERIE C: 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Arzignano Albinoleffe

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Pro Vercelli, Renate 6

Vicenza, Alcione Milano, Lecco 4

Union Clodiense, Atalanta U23, Caldiero Terme, Lumezzane, Triestina 3

Giana Erminio 2

Feralpisalò, Novara, Pro Patria, Virtus Verona, Trento 1

Albinoleffe, Pergolettese, Arzignano 0

GIRONE B

Ore 20:45 Ascoli Pianese

Ore 20:45 Vis Pesaro Arezzo

CLASSIFICA GIRONE B

Entella Gubbio 6

Torres, Pescara, Perugia 4

Ternana, Arezzo, Pontedera, Campobasso 3

Carpi, Pineto 2

Pianese, Ascoli, Rimini, Milan Futuro, Lucchese, Sestri Levante 1

Legnago Salus, Vis Pesaro 0

Spal (-3) -2

GIRONE C

Ore 20:45 Altamura Foggia

Ore 20:45 Avellino Giugliano

Ore 20:45 Cavese Crotone

Ore 21:15 Catania Benevento

CLASSIFICA GIRONE C

Picerno, Audace Cerignola 6

Potenza, Sorrento 4

Crotone, Benevento, Monopoli, Giugliano, Juventus U23 3

Latina 2

Foggia, Trapani, Catania, Casertana, Taranto, Acr Messina 1

Cavese, Altamura, Avellino, Turris 0