RISULTATI SERIE C: PROSEGUE LA 4^ GIORNATA!

È nuovamente tempo di parlare dei risultati Serie C, perché sabato 14 settembre prosegue il fitto programma della quarta giornata: dopo aver assistito alle sette partite che ieri sera hanno aperto il turno, ne vedremo altre nove oggi con la differenza che quattro di queste inizieranno alle ore 18:30, mentre le altre cinque saranno alle ore 20:45. Avremo una sola partita per il girone A, poi quattro a testa per i gironi B e C; tornano in campo anche Torres e Milan Futuro, che domenica scorsa non hanno giocato e dunque devono recuperare un turno, cosa che faranno molto presto visto che il match di Sassari è in programma mercoledì.

Intanto per i risultati Serie C possiamo dire che nel girone A avremo in campo il Padova, che ha vinto sempre in questo inizio di campionato: per i biancoscudati potrebbe essere la volta buona per prendersi quella promozione che è sempre sfuggita nelle ultime quattro stagioni e sempre per questione di dettagli, l’avversaria di serata non è indifferente perché si tratta di un ambizioso Alcione Milano che da neopromosso assoluto è partito decisamente molto bene, e vuole mettere il suo nome sulla mappa di una città che può contare su Inter e Milan. Vedremo allora cosa ci porteranno in dote quest’oggi i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C: LE SFIDE PIÙ INTRIGANTI

Abbiamo già detto del Padova, in vista dei risultati Serie C di questo sabato possiamo presentare altre partite importanti e dire che il Milan Futuro ospita l’Ascoli, squadra che ovviamente punta a tornare immediatamente in Serie B e che ha bisogno di un salto di qualità, anche se nel girone B a parte l’Entella non ci sono squadre che per il momento abbiano dato la sensazione di poter andare in fuga. La Torres certamente è una di queste, dopo la straordinaria stagione scorsa.

I sassaresi, che come detto devono recuperare una partita, vanno a Campobasso contro una squadra che ha perso due volte su tre e domenica scorsa ha profondamente deluso sul campo della Pianese. Nel girone C, per i risultati Serie C, è sempre molto intrigante Crotone Acr Messina e poi bisognerà valutare quali siano le reali ambizioni di un Catania che sfida un Picerno che è in testa alla classifica con altre squadre, in più vedremo il possibile riscatto della Juventus Next Gen sconfitta proprio dagli etnei nell’ultimo turno, anche se i bianconeri di Paolo Montero hanno già fatto vedere qualcosa di intrigante la classifica di Serie C non rema sicuramente dalla loro parte.

RISULTATI SERIE C: 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Padova Alcione Milano

GIRONE B

Ore 18:30 Milan Futuro Ascoli

Ore 18:30 Vis Pesaro Pontedera

Ore 20:45 Campobasso Torres

Ore 20:45 Sestri Levante Spal

GIRONE C

Ore 18:30 Crotone Acr Messina

Ore 18:30 Monopoli Juventus Next Gen

Ore 20:45 Casertana Turris

Ore 20:45 Catania Picerno