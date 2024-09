RISULTATI SERIE C: DOMENICA DI GRANDE SPETTACOLO!

I risultati Serie C ci presentano ben 14 partite oggi, domenica 8 settembre dalle 16.15: sfruttando l’assenza dei due principali campionati, che come sappiamo sono fermi per gli impegni delle nazionali, il torneo di terza divisione diventa protagonista del weekend e torna a farci vivere una domenica ricca di gare. Nello specifico ne avremo tre del girone A, sei del girone B e cinque del girone C; cambieranno sensibilmente le classifiche, anche se qui bisogna dire che siamo solo alla terza giornata e dunque è ancora troppo presto per tracciare bilanci. C’è comunque chi è partito bene, e chi un po’ meno: impossibile per esempio non citare la Triestina.

Nelle stagioni precedenti gli alabardati hanno sempre avuto squadre competitive ma non hanno mai fatto il salto di qualità, addirittura in un caso hanno anche rischiato tremendamente di retrocedere e adesso con la sconfitta sul campo dell’Union Clodiense ha già fatto vedere di dover sistemare qualcosa, pur se la neopromossa conferma come il livello di chi è arrivato dalla quarta divisione sia decisamente alto, almeno per il momento. Vedremo allora cosa ci porteranno in dote i risultati Serie C questa domenica, intanto noi possiamo fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali di questa terza giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati Serie C c’è un piatto ricco soprattutto per quanto riguarda il girone B: qui sono partite molto bene Gubbio ed Entella e possiamo dire che fosse nelle previsioni, molto bene però anche il Perugia che sta dimostrando di poter andarsi a prendere la promozione soprattutto grazie a un attacco esplosivo guidato da Montevago, già ammirato con la Primavera della Sampdoria ma anche per qualche match in prima squadra. Oggi però il Perugia rischia, perché il Carpi pur arrivando dalla Serie D ha ambizioni: gli emiliani devono provare a risalire la corrente dopo aver pareggiato contro il Milan Futuro, punto in trasferta comunque utile.

L’Entella, dicevamo, ha iniziato i suoi risultati Serie C con due vittorie ma oggi gioca un big match: dopo tanti anni l’Ascoli è tornato in seconda divisione e naturalmente l’obiettivo della società marchigiana è quello di tornare immediatamente in cadetteria, a Chiavari allora si gioca una partita che potrebbe dirci molto sul cammino delle due squadre anche se arriva troppo presto. Lo valuteremo comunque insieme, perché tra poco sarà davvero il momento di giocare e i risultati Serie C ci diranno se nelle classifiche dei tre gironi avremo qualche modifica in vetta o la situazione resterà quella con cui abbiamo iniziato questa intrigante terza giornata.

RISULTATI SERIE C: 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Pro Vercelli Giana Erminio

Ore 18:30 Triestina Caldiero Terme

Ore 20:45 Arzignano Padova

GIRONE B

Ore 16:15 Pianese Campobasso

Ore 18:30 Carpi Perugia

Ore 18:30 Legnago Salus Vis Pesaro

Ore 18:30 Pontedera Sestri Levante

Ore 18:30 Spal Lucchese

Ore 21:15 Entella Ascoli

GIRONE C

Ore 18:30 Sorrento Altamura

Ore 20:45 Avellino Audace Cerignola

Ore 20:45 Benevento Potenza

Ore 20:45 Foggia Monopoli

Ore 20:45 Giugliano Cavese