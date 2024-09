VIDEO ARZIGNANO PADOVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tommaso Dal Molin il Padova vince contro l’Arzignano Valchiampo per 4 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli uomini allenati da mister Andreoletti iniziano la sfida nel migliore dei modi poichè riescono a spezzare l’equilibrio di partenza andando a segno già al 7′ per merito di Capelli, sfruttando al meglio l’assist offertogli dal suo compagno Crisetig.

DIRETTA/ Arzignano Padova (risultato finale 1-4): Nepi accorcia nel recupero (Serie C, 8 settembre 2024)

I grifoni devono fare i conti con le parate di un superlativo Boseggia a partire dalla giocata di Spagnoli del 16′ e proprio lo stesso Spagnoli si vede annullare per ben due volte l’eventuale gol del raddoppio per fuorigioco sia al 27′ che al 39′. Nel secondo tempo i biancoscudati ricominciano con lo spirito giusto per andare a chiudere il match sebbene colgano soltanto il palo con un colpo di testa di Delli Carri al 50′.

DIRETTA/ Arzignano Albinoleffe (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 2 settembre 2024)

Nel finale gli sforzi compiuti dai patavini vengono premiati dal neo entrato Bortolussi al 60′ e triplicano già al 65′ per merito della rete firmata da Favale, ben supportato dal collega Fusi. Il poker lo realizza Liguori all’82’ così da rendere vana la rete della bandiera siglata da Nepi nel recupero al 90’+5′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bordo al 49′ e Toniolo al 67′ da un lato, Delli Carri al 50′, Fusi al 70′ e Liguori al 77′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa terza giornata di campionato permettono al Padova di raggiungere quota 9 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Arzignano Valchiampo non si muove rimanendo appunto fermo a 1 punto.

Video Caldiero Terme Padova (0-2)/ Gol e highlights: Russini apre il match! (Serie C 1 settembre 2024)

VIDEO ARZIGNANO PADOVA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS