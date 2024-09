RISULTATI SERIE C: OGGI DIECI PARTITE!

Per i risultati Serie C legati alla quarta giornata si torna in campo alle ore 18:30 di domenica 15 settembre: in questa fascia oraria si giocano infatti quattro partite che sono tutte valide per il girone A, poi il programma si concluderà con sei gare alle ore 20:45 e, nello specifico, una per il girone A, due per il girone B e tre per il girone C. Ancora una volta dunque i risultati Serie C ci presentano un giorno in cui sono coinvolti tutti i gironi, cosa intrigante perché ci permetterà di assistere alla modifica delle classifiche secondo le partite che si giocheranno; i temi sono tanti, vero che sono passate solo tre giornate ma comunque abbiamo già assistito a cose importanti se non sorprendenti.

Nel girone A certamente i risultati Serie C ci dicono di un big match al Nereo Rocco, l’anno scorso Triestina e Atalanta U23 sono state solidissime squadre da fase nazionale dei playoff ma gli alabardati adesso sono partiti male e dunque hanno bisogno di risalire la corrente per evitare di giocare una stagione di sofferenza come era già accaduto due anni fa, mentre naturalmente la giovane Dea punta a ripetersi e cioè arrivare alla post season per fare ancora più passi in una storia brevissima ma già importante. Tra poche ore scopriremo allora cosa succederà con i risultati Serie C per questa quarta giornata.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO DELLA GIORNATA

Stiamo davvero per vivere la domenica dedicata ai risultati Serie C, che ci parla anche di un bel derby nel girone B: ottima la partenza del Gubbio, a singhiozzo quella del Perugia che certamente spera nella promozione dopo la delusione dell’anno passato, ma intanto deve già fare fronte alla prima sconfitta che è arrivata sul campo del Carpi, dunque attenzione perché anche la classifica del girone B sembra concedere ben pochi sconti. Nel girone C invece abbiamo un Benevento che potrebbe spiccare il volo contro l’Altamura, una neopromossa che deve ancora raccogliere il suo primo punto e dunque ha già l’acqua alla gola.

Sempre nel girone dedicato al Sud Italia i risultati Serie C propongono la partita casalinga dell’Audace Cerignola: grande sorpresa da neopromossa ma competitiva anche lo scorso anno, la formazione pugliese è ripartita nuovamente alla grande e per il momento si può dire che sia candidata anche alla promozione diretta, pur se naturalmente la stagione è molto lunga e il campionato di Serie C è molto difficile da affrontare in maniera costante. Per il momento noi ci accontentiamo di capire in che modo andranno le partite della domenica, tra poco dovremo già lasciare la parola ai campi…

RISULTATI SERIE C: 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Caldiero Terme Pro Vercelli

Ore 18:30 Trento Arzignano

Ore 18:30 Union Clodiense Lumezzane

Ore 18:30 Vicenza Pro Patria

Ore 20:45 Triestina Atalanta U23

GIRONE B

Ore 20:45 Perugia Gubbio

Ore 20:45 Ternana Pineto

GIRONE C

Ore 20:45 Altamura Benevento

Ore 20:45 Audace Cerignola Giugliano

Ore 20:45 Cavese Avellino