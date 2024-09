DIRETTA TRIESTINA CALDIERO TERME: PADRONI DI CASA IN CERCA DI RISCATTO

La domenica del Girone A di Serie C si apre con la diretta Triestina Caldiero Terme valida per la terza giornata. Al Nereo Rocco di Trieste scenderanno in campo due squadre reduci da una sconfitta e, alle 18,30 dell’8 settembre, avranno l’occasione per riscattarsi.

Video Caldiero Terme Padova (0-2)/ Gol e highlights: Russini apre il match! (Serie C 1 settembre 2024)

I padroni di casa sono partiti subito forti vincendo la prima giornata contro l’Arzignano con un netto 3 a 0 che è stato subito superato dalla sconfitta inaspettata contro l‘Union Clodiense arrivata giocando per più di 80 minuti in superiorità numerica. Pesante ma combattuta anche la sconfitta del Caldiero Terme che si è arreso al Padova con uno 0 a 2 in casa che ha fermato la classifica a 3 punti dopo due giornate.

DIRETTA/ Caldiero Terme Padova (risultato finale 0-2): la chiude Bortolussi! (Serie C, 1 settembre 2024)